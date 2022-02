Könyvbemutatóval indult a megyei közgyűlés soron következő ülése pénteken, a Megyeháza Árpád-termében. A hajdú hagyományok nyomában című pályázat keretében elkészült Hajdú-Bihar megye legendáriuma, melyben nemcsak legendák, hanem számos igaz és félig igaz történet is található a térség történelméből. A kiadvány a Hajdúság, a Nyírség, a Sárrét és a Hortobágy legendáit mutatja be, a Honfoglalástól kezdve sok török kori, de javarészt 18. századi történetben 1958-ig. A kötetet Szendiné dr. Orvos Erzsébet szerző mutatta be. Elmondta, olyan eredetmondák is vannak benne, mint a debreceni Líciumfa története, a biharnagybajomi templom, a püspökladányi Kincses-domb, vagy a kabai meteorit.

A mondák és legendák nagy része a Hortobágyon játszódik, bemutatják a legismertebb pásztorok és a betyárok történeteit, de a vámospércsi sárkányról is olvashatunk a könyvben.

Forrás: Czinege Melinda

A továbbiakban hét napirendi pontot tárgyaltak, a legtöbb közgyűlési tagot megmozgató pont a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása volt. A tervezet fontosabb elemeit Már Norbert, a Közgazdasági Osztály vezetője ismertette. A tájékoztatóból kiderült, a költségvetés bevételi oldala stabil annak ellenére is, hogy az általános központi támogatáson kívül egyéb kiegészítő támogatást nem kapnak a központi költségvetésből.

A 2022. évi gazdálkodás mozgásterét – az előző évekhez hasonlóan – nagymértékben támogatják költségvetési szempontból a hazai és nemzetközi projektek, pályázatok, finanszírozási szempontból pedig az előző évek maradványai.

A megyei önkormányzat 2022. évi összes bevétele 1 milliárd 564 millió forint, melyből a költségvetési bevételek összege 860 millió forint, míg a finanszírozási bevételek összege 704 millió forint.

Nincs változás a köztisztviselői illetményalap központi szabályozásában, az továbbra is 38 650 forint, azonban saját forrás terhére magasabb összeget is megállapíthat. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel, az illetményalap összegét erre az évre vonatkozóan 51 ezer forintban határozta meg, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértékét 40 százalékban, míg az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők és ügykezelők esetében 20 százalékban határozta meg.