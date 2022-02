Szemlátomást megsokasodtak az utóbbi időben a zöldrendszámmal rendelkező autók Debrecenben (is), így az ingyenesen rendelkezésre álló debreceni töltőállomások száma mostanra már nagyon kevésnek bizonyul – még annak ellenére is, hogy a közterület-felügyelet erőteljesebb jelenlétének köszönhetően gyorsabban cserélődnek a járművek, azaz immár egyre kevesebben használják a töltőhelyeket parkolóként. A polgármesteri hivatalnál arról érdeklődtünk, tervezi-e a város a jövőben a töltők számának növelését akár a belvárosban, akár más helyszínen (például a Nagyerdőn), továbbá fenntartható-e, hogy a majdani új és a már meglévő töltőállomások továbbra is ingyenesen használhatók legyenek.

Válaszukban közölték, önkormányzati fenntartású töltőből jelenleg Debrecenben 9 helyszínen 10 áll az autósok rendelkezésére – itt térítésmentesen tölthetik járműveiket. Az elektromos autók számának növekedését az infrastrukturális fejlesztésekkel is követni kell, mind az otthoni, mind a közterületi elektromos töltők mennyiségének bővítésével. Ezt elősegítve városunkban is folyamatosan növekszik a magántulajdonú töltők száma bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó parkolók területén. A város fenntarthatósági törekvéseivel összhangban (mint például a károsanyag-kibocsátás csökkentése, a levegőminőség javítása iránti intézkedések) költségvetési és/vagy pályázati forrás függvényében önkormányzatunk is tervez töltőbővítést város­szerte, melynek tervezésekor a lakossági igényeket is figyelembe fogjuk venni.

A város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a töltőket a „zöld autósok” továbbra is térítésmentesen vehessék igénybe

– írta a polgármesteri hivatal.

A vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a töltőállomásokat kizárólag gépjármű elektromos töltése céljából, a töltőpontra csatlakozva, legfeljebb folyamatosan 3 óra időtartamra lehet igénybe venni. A töltés befejezése után az elektromos töltés céljára kijelölt várakozóhelyet haladéktalanul, de legfeljebb 15 perces türelmi időn belül el kell hagyni. A valóság a szabály szavával azonos:

aki nem igyekszik a már teljesen feltöltött autójához, és áll odébb, azt bizony 10 ezer forintos csekk várhatja a szélvédőn.

Az időkorlát bevezetésével azt a célt tűzték ki, hogy minél több autós élhessen a térítésmentes töltés lehetőségével.

Kiderült az is, a töltőállomások kihasználtsága nappal szinte százszázalékos, így a folyamatos használat mellett gyakoribb a meghibásodás is. Az önkormányzat által üzemeltetett töltők esetében a javítási, karbantartási munkákat megbízott vállalkozón keresztül, a meghibásodástól számított legrövidebb időn belül igyekeznek elvégeztetni.

CH