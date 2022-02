Február 9-én Nyíracsád adott otthont annak a partneri találkozónak és tanácskozásnak, melyen a kormány által is kiemelten támogatott Magyar falu program Falusi Civil Alap elnevezésű pályázatának ismertetése kapta a főszerepet. A helyi és környező településeket, önkormányzatokat képviselő vendégeket, valamint a civil szervezetek vezetőit Erdei Istvánné, a Ligetalja-Gúth Idegenforgalmi Egyesület elnöke, a partnerségi nap szervezője köszöntötte, aki Serfőzőné Bencsik Margit kérésére minden évben igyekszik megteremteni a lehetőséget a civilek találkozására és tájékoztatására. Serfőzőné Bencsik Margit, a Civilek a Fiatalokért Egyesület által működtetett Hajdú-Bihar Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ egyesületi elnökeként és a központ irodavezetőjeként köszöntötte a részvevőket, kifejezte örömét, hogy ismét együtt lehet Nyíracsádon az érdeklődő civil szervezetek képviselőivel, akik mindig nagy érdeklődéssel hallgatják meg tájékoztatójukat.

A kormány elkötelezett

- A nap fő témája a Falusi Civil Alap című pályázat részletes ismertetése, vagyis az érdeklődő, érintett civil szervezetek végső tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása a beadási határidő lejárta előtt. Ezen kívül minden szükséges segítségek megadunk a pályázat sikeres benyújtásához is. A mai nap témáját adó pályázat célja az 5 ezer fő alatti településeken működő civil szervezetek megsegítése. A jelenlévők közül a korábbi években már többen részt vettek a pályázatokban, ismerik azok részleteit, de vannak új elemek, amikre feltétlenül oda kell figyelni. A 2020 óta futó pályázat két év alatt több elemmel bővült, idén például jóval nagyobb összegre lehet pályázatot benyújtani, mint korábban, valamint bővült a pályázati elemek palettája is. A kormány elkötelezett az 5 ezer fő alatti településeken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben a települések fejlesztése iránt. Fontos a kistelepüléseken az olyan fejlesztések megvalósítása, melyek vonzóvá teszik az ott élők és a letelepedni szándékozók számára a települést. Ezért tartom nagyon fontosnak a mai tájékoztatót is – tájékoztatta lapunkat Serfőzőné Bencsik Margit.

Négy kategóriában pályázhatnak

Az aktuális pályázatról Tóth-Hadházi Anna, pályázati tanácsadó tartott részletes ismertetőt a résztvevőknek. Beszélt többek között a négy pályázati kategóriáról, az igényelhető összegek nagyságáról, az elszámolható költségektől, a pályázat szabályairól és a szükséges mellékletekről is. A tájékoztatón részt vett az érdeklődő helyi civil szervezetek képviselőin kívül Nagy Lajos nyírábrányi, valamint Filemon Mihály nyírmártonfalvai polgármester is. A tájékoztatást követően a témával kapcsolatosan felmerülő aktuális kérdéseket is megvitatták a résztvevők.

Kedves Zilahi Enikő