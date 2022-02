Jó ütemben zajlik a fürdőváros komplex turisztikai fejlesztése, melyben többek között megújul a Mátyás király sétány és a Szent István park egy része. A kivitelező tavaly szeptemberben vette át a munkaterületet a több elemet magába foglaló, kétmilliárd forint összértékű beruházás megvalósítására.

A fejlesztés célja a sétány gépjárműforgalmának csillapítása és ezzel párhuzamosan egy attraktív sétálóutca létrehozása. Itt tíz úgynevezett élménypont kialakítása teszi még érdekesebbé és látványosabbá az övezetet

– mondta a Naplónak Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere. Hozzátette, az élménypontok tematikája a Debrecen–Hortobágy–Tisza-tó–Hajdúszoboszló desztinációs térséget mutatja be.

Czeglédi Gyula | Forrás: Napló-archív

Több eleme van



A komplex projekt három nagy részből áll. A Sport és a Fürdő utcák kereszteződésében kerékpártárolót építenek, itt jelenleg a burkolatépítési munkálatok zajlanak. A sétány átalakításánál már megtörtént többek között a fák átültetése, kivágása és az ivóvíz-gerincvezeték kiépítése. A régi járdaburkolatot felbontották és megkezdődtek a földmunkák, a szükséges infrastruktúra kialakítása. A Szent István parkban egyebek mellett körszökőkút, kishajóúsztató és burkolt felületű látványszökőkút is lesz, ezek megvalósításához is nekiláttak már. A beruházás harmadik elemeként árusítóegységet és hozzá kapcsolódóan családbarátmosdót létesítenek a Hungarospa gyógyászati épületének folytatásában.

Az árusítóegységnek és a kerékpártárolónak április végére kell elkészülniük, úgy tűnik, készen is lesznek. A szerződésben a kivitelező azt vállalta, hogy a sétány és a park átépítése szeptember végére zárul le. Külön egyeztetéseket folytattunk a szállodamenedzsmentekkel és tulajdonosokkal, arra törekszünk, hogy a főszezonra már nagy volumenű építési munkák ne maradjanak, hanem inkább csak a díszítőelemek, a növénytelepítések

– tudatta a polgármester. A tervek szerint nyáron főként a művészeti alkotások, az élménypontok kialakításával foglalkoznak majd. – Az volt a kérés, és ezt vállalta a kivitelező, hogy nyáron a klasszikus korzózást már ne akadályozza a felújítás, addigra a burkolatok legyenek készen. Egyelőre nem jelezték, hogy lenne lemaradás – összegezte.