Hol van poggyásztartó?

Debreceni indulásunkat követően az élmény fokozása érdekében rögtön az emeletre szökkentünk a biztonságos korlátokkal felszerelt, széles lépcsőkön, és a nem túl magas tetőtérben egy férfitől és egy kislánytól érdeklődtünk arról, hogy miként fogadták az új vonatot. A Nyíregyházára tartó Szabolcsi János és csillogó szemű kislánya elmondta, hogy most először ülnek KISS-en, s nagyon elégedettek vele, és az is elnyerte a tetszésüket, hogy nagyon kényelmes és különleges vele az utazás. A kellemes fűtésnek köszönhetően már kabát nélkül ültek.

Szabolcsi János és lánya | Forrás: Vass Attila

Mivel szinte néptelenek voltak a helyiségek, a továbbiakban zavartalanul nézelődhettünk. A vonat közben megállt Csapókertnél is, de például Apafán nem. Praktikusak a nyomógombos külső-belső ajtónyitók, a szelektív hulladékgyűjtők és a sokféle székelrendezési kombinációk, akárcsak a kerekes székesek helyei. Hasonlóan a közösségi média egyes hozzászólóihoz, mi se nagyon találtunk poggyásztartókat, ugyanakkor a vécé láttán őszintén elámultunk. Ez a szoba ugyanis tágas, jól felszerelt, és olyan szokatlan, hogy amikor megmutattuk a fotóját egy ismerősünknek, akkor ő bevallotta: azt hitte, hogy ez egy konyha a vonaton.

Forrás: Vass Attila

Jövés-menés közben egy földszinti veszekedésbe is belefutottunk, az egyik utastérben ugyanis egy férfi ordibált méltatlankodva, fenyegetően és egyre agresszívabban egy kalauzzal. A balhé tettlegesség nélkül elcsitult, ám mindenképpen megengedhetetlenek az ilyen incidensek. Szerencsére a kocsikban feltűnően sok kamera van, így a felvételek birtokában remélhetőleg sikerül maradéktalanul rekonstruálni a szégyenletes esetet.

A menetrendben is jelezni

Megszólítottunk az emeleten egy házaspárt is. Róth Ferenc lelkesen így fogalmazott: – Határozottan testszik, külföldön, például Hollandiában utaztunk hasonló vonatokkal, s az már önmagában véve is eredmény, hogy itthon is utazhatunk ilyennel. Ha azt is el tudják érni majd, mint ott, hogy nyugodtan, két átszállással mehetünk úgy, hogy a következő indulásáig csak kettő perc telt el, akkor az már teljesen európai színvonal lesz.

Róth Ferenc | Forrás: Vass Attila

– Meg ha gyakrabban közlekednének – vágtunk közbe.

– Ez igaz - folytatta a férfi. – Most azonban az összes célunk csak az volt, hogy kipróbáljuk. Szerettük volna már régóta, hogy az ország keleti régiójában is olyan színvonalú vonatok legyenek, mint amilyenek a Dunántúlon is gyakran láthatók. Ebben a KISS-ben teljesen más a kényelem, s ezt rögtön érzi az ember. Már decemberben hallottunk róla, de azt sajnálattal vettük, hogy csak hétvégén van néhány járat.

Most jött el az alkalom, hogy elutazzanak szétnézni Nyíregyházán, úgy, hogy a KISS-szel utaznak. S ha már emeletes a vonat, akkor csakis az emeleten, ahonnan teljesen más a kilátás! Az igazi színvonal-emelkedés az lenne, ha megépült volna az intermodális pályaudvar, s rendbe hozták volna a környékét, de így is nagyon örülök annak is, hogy az utasoknak legalább a kényelmük jelentősen javul. Ezen akár mekkora tömeg van, elférnek.

Forrás: Vass Attila

A feleség, dr. Szilágyi Irén megjegyezte: alig találták meg, hogy melyik lesz az a járat, amelyik az emeletes vonat, nyomozniuk kellett. Az utasok segítése érdekében hasznos lenne, ha a menetrendekben feltüntetnék, hogy például melyik a KISS. Ennek ellenére annak is nagyon örülünk, hogy a vonatokban a tájékoztatók sokkal értelmesebbek, hasznosabbak, mint pár éve, amikor a jegykezelőt kellett kérdezni.

Forrás: Vass Attila

A tisztaság is elfogadható

A svájci sokoldalúság komfortérzetét erősíti többek között a férfi által is értékelt tájékoztatórendszer, amely egyebek mellett mutatja az aktuális utasszámot, a vonat helyzetét a térképen. Ugyanakkor a falakon elhelyeztek ablaktörő kalapácsokat is. Az esetleges menekülést lehetővé tevő eszközök táblái további, jól értelmezhető ábrákkal adják az utasok tudtára, hogy ablaktörés után nem ugrani kell, hanem elő kell venni a jelzett szék alatti ládából a kinyitható létrát, s azon kell elhagyni a fedélzetet (lásd fotónkon). Nem mellesleg az ülőfelületek alatt konnektorok is szép számban találhatók.

Forrás: Vass Attila

Rögtön érkező takarítók

Nyíregyházán néhány csoport és család láthatóan kifejezetten a KISS miatt állt ki a peronra, hogy megcsodálhassa a hiper-szuper alumíniumjárművet.

Nagyon szimpatikus volt az is, hogy a megérkezés után azonnal takarítók léptek az utasterekbe, és máris megkezdték a tisztítást. Aki hozzánk hasonlóan a szombaton délután ruccan át Nyíregyházára, annak másfél órája marad a KISS visszaindulásáig. Ez az idő tökéletesen elég egy kis városnézésre, amelyen elsétálhatunk a belvárosig és vissza. Közben megcsodálható a Széchenyi út megannyi szépsége, például az Omnia- és a takarékszövetkezeti palota, valamint a Jósa András Múzeum díszes épülete is.

Forrás: Vass Attila

Aztán jöhet az újabb fantasztikus KISS-ezés, melynek végeztével még sötétedés előtt haza lehet érni.

Vass Attila