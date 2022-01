Országszerte, így Debrecenben is hamar népszerűek lettek a KISS emeletes vonatok, melyek immár a térségünkben is rendszeresen közlekednek. A minap egy, a közösségi médiában megjelent poszt is élénk figyelmet kapott, és a felvétel láttán a legtöbben ara voltak kíváncsiak, hogy miként fér át a szerelvény a Vágóhíd utcai felüljáró alatt. Van, aki úgy vélte, hogyha a hídon még pont akkor két kamion lett volna, akkor biztosan beszorult volna. Más hozzászóló amondó volt, hogy a szerelvények itt lehúzzák az áramszedőjüket, továbbá (idézzük) a biztonságos áthaladás érdekében mélyebbre tették a síneket.

Elektromosan kiszigetelt vezeték

A Napló a fentiek kapcsán ezekre is rákérdezett a vasúttársaságtól, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e ilyen megoldás máshol is az országban, mennyire váltak be a KISS motorvonatok. Lesz-e több járat, és olyan is, ami érinti Debrecent? – tudakoltuk. Válaszában a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a MÁV a járműbeszerzésének és típusvizsgálatának időszakában is megvizsgálta az általa üzemeltetett vasútvonalakra vonatkozóan az emeletes motorvonat közlekedésének műszaki feltételeit, melynek része volt többek között az infrastruktúrán található, összes szerkezeti elemén (vasúti pálya, felsővezeték, híd, alagút, perontető, peron, váltók stb.) történő közlekedés elemzése is. Mint megtudtuk, a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonalon nincs olyan szerkezeti elem, amely a KISS közlekedését akadályozná. Az említett debreceni Vágóhíd utcai felüljárónál sem volt szükség műszaki jellegű beavatkozásra. Ugyan a felüljáró alatt lévő felsővezeték elektromosan kiszigetelt állapotban van, mert a munkavezeték helyzete és a felüljáró méretei ezt teszik indokolttá, de ez nem egyedi eset országosan.

Forrás: Vass Attila

Egyre több szerelvény

A vasútvonalakon több felüljáró esetében alakították ki így a felsővezetéki rendszert. Ilyenkor a mozdonyvezetők a szabályoknak megfelelően az előírt helyen leengedik az áramszedőt, majd a felüljáró után visszaengedik azt. A vonat átgurul azon a rövid szakaszon. Ez a szabályozás nem csak a KISS-re, hanem egyéb villamosmozdonyra, motorvonatra is vonatkozik.

Forrás: Vass Attila

– Utasaink pozitívan fogadták az emeletes motorvonatok megérkezését a térségben – fogalmaz a közlemény. – A megrendelt KISS motorvonatok idei érkezéséhez, fokozatos forgalomba állásához igazodva a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony (100-as) vonalon hétvégente egyre több FLIRT motorvonattal találkozhatnak a térségben utazók, ezek számának emelése is várható.

VA