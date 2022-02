Ahogyan azt már korábban megírtuk, idén a Vérlovagok is a cselekvő lokálpatriotizmus legjobbjai közt szerepelnek. – Hatalmas megtiszteltetés ért minket. Idén a Vérlovagok is a Highlights of Hungary jelöltjei lettek! – osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán a civil szervezet, amikor megtudták, hogy a február 3-án induló közönségszavazáson ők is gyűjthetik majd a voksokat.



A civil szervezet munkáját az elmúlt csaknem két évben is megbecsülés övezte, ám a közelmúltban egyre többen, köztük zenészek, színészek és humoristák is melléjük álltak. Ha az életmentők közösségi oldalára tévedünk, akkor láthatjuk, hogy közismert emberek „Vérlovagok” feliratos táblát tartanak a kezükben, ezzel jelezve, hogy támogatják és tisztelik a sürgősségi vérszállítók munkáját. Többek közt Szikora Róbert énekes, Sipos Péter énekes, Lengyel Tamás színész, Kiss Ramóna műsorvezető, Stohl András színész, Aranyosi Péter humorista és Csuja Imre színművész is táblát ragadott.

HBN