A pekingi téli olimpia lázában égnek a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és dolgozói is – tájékoztatta a Naplót Nádházi László intézményvezető. Nagyon várták, hogy fellobbanjon az olimpiai játékok kezdetét jelző láng, és együtt szurkolhassanak kedvenc olimpikonjaiknak. A kazinczys diákok testben és lélekben is készülnek a buzdításra, ennek jegyében február 4-én az 5 karika színeibe öltöztek, és élő szoborként megformálták a szimbólumot. Az olimpia jelmondata a Citius, altius, fortius (gyorsabban, magasabbra, bátrabban), ennek jegyében fognak telni a diákok napjai a következő csaknem két hétben. A tanulók nemcsak a ruházatukkal, de a tantermek díszítésével is a játékok hangulatát idézik. Külön izgalommal várják a rövidpályás gyorskorcsolyaszámokat, hiszen az iskolába már kétszer is ellátogattak a versenyzők. Knoch Viktort visszatérő vendégként fogadták a gyerekek, míg Heidum Bernadett, Jászapáti Petra és Liu Shaoang egy-egy alkalommal mesélt a gyorskorcsolyázás szépségeiről. Minden látogatásukon lelkesen, kedvesen és nagyon nyitottan fordultak a gyerekek felé. Ezen élmények és az olyan gesztusok, hogy a gyerekek igazi olimpiai aranyérmet tarthattak a kezükben, igazán közel vitte őket és ezt a sportágat a szívükhöz.

HBN