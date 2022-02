Az oktatási-nevelési intézmények korszerűsítésére és fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek Nagyhegyesen. Bajusz Istvánné tájékoztatásából kiderül, az elmúlt években az óvoda infrastruktúráját 38 millió forintból fejlesztették, játszóudvart alakítottak ki, közel 16 millió forintból pedig egy régi épület felújításával tornaépületet alakítottak ki. Ezzel megteremtették a mindennapos testnevelés feltételeit. A jövőben egy bölcsődét is szeretnének építeni, hiszen most az óvoda hatodik csoportja funkcionál bölcsődeként. Idén szeretnének pályázni az intézmény megépítésére, az óvoda udvarán egy két csoportszobás bölcsőderészt alakítanának ki, visszaadnák az óvodának a hatodik csoportját.

– Ezek és az egyéb pályázatok mind azt segítik, hogy jobban érezze magát mindenki Nagyhegyesen. Most ott tartunk, hogy minden utcában az összes telek elkelt.

Egy kis közterületünk van még, de ezt nem adjuk el. Úgy gondolom, jó itt élni. Aki beköltözik, az a csendért, a nyugalomért jön ide, nagyon jó a közbiztonság a településen. Sok a kisgyerekes család, fiatal párok költöznek ki hozzánk, most már az lesz a gondunk, hogy nincs telkünk, amit értékesítsünk a beköltözni vágyóknak. Egyelőre nem kell új utcát nyitni, viszont ha szükség lesz rá, akkor muszáj lesz szántóföldet kivonatnunk, mert csak a Keleti-főcsatorna felé érdemes tovább építeni a települést – mutatott rá a polgármester.

KD