Az idei tél, az elmúlt évekhez hasonlóan igen enyhe az Alföldön, így a Bihari-síkon is. Ilyenkor a legtöbb énekesmadarunk elvonul, és nagyon csendesnek tűnhet a táj, de néhány faj - főként magevők - ha kis egyedszámban is, de jelen vannak a pusztában, a mezőgazdasági területeken és az azokat kísérő bokorsávokban, mutat rá Facebook-oldalán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mely azt is leírta, milyen fajokkal találkozhatunk mostanában a Bihari-síkon.

A mezőgazdasági utakat kísérő bokrosokban sokfelé találkozhatunk mezei verebek (Passer montanus) kisebb-nagyobb csapatival.

A tengelicek (Carduelis carduelis) és a kenderikék (Linaria cannabina) nagy, sokszor vegyes csapatokban járva keresnek táplálékot a nyílt területeken. Ahol sok a héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus), ott szinte bizonyosan találkozunk velük.

Zöldikék (Carduelis chloris) szinte bárhol felbukkanhatnak, de ebben az időszakban inkább a települések madáretetői körül a leggyakoribbak.

A fenyőpintyek (Fringilla montifringilla) és a citromsármányok (Emberiza citrinella) elsősorban a fasávok, bokrosok környékén gyülekeznek kisebb számban. A fenyőpinty felbukkanására elsősorban ott számíthattunk, ahol nagy mennyiségben talál kőrismagot, írja posztjában a park.