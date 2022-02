Átadták a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (PoFoSz) Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Iparkamara utcai székházát péntek délután, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján. Az 1956-os emlékkiállítás megnyitójával egybekötött avató eseményen Lánczy Lajos elmondta, a tárlat és a székház is egész évben ingyenesen várja a látogatóit. A társaság megyei elnöke hozzátette, a PoFosz központjában rendhagyó történelemórákat fognak tartani a diákoknak neves történészek és ma is élő 1956-os forradalmárok részvételével. A székházban olvasóterem, és egy ötszáz kötettel rendelkező könyvtár is helyet kapott, köztük olyan szerzeményekkel, amik más nyilvános intézményben nem találhatóak meg. Emellett a vitrinben elhelyezett relikviákat, röplapokat is megtekinthetik az érdeklődők.

Fotó: Czinege Melinda

– A kommunizmus üldözötteinek napján végre szabadon megemlékezhetünk bajtársainkról, a több mint tízezer magyarról, akik sohasem tértek vissza a titkos, ÁVH-s börtönökből – mondta Szalay Zoltán. A PoFosz budapesti székházának elnöke a kommunista diktatúra kegyetlenségeiről szóló visszatekintő beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy nem szabad kockára tenni azt a szabadságot, ami a rendszerváltás után 33 évvel ezelőtt elkezdődött.

Papp László szerint a PoFosz végre méltó otthonra talált Debrecenben, mivel a város történelme szorosan összefonódik a magyar szabadság fogalmával. A polgármester szerint a székház nemcsak egy iroda, hanem egy emlékhely, amely kézzel fogható, hiteles elbeszéléseken keresztül tudja átadni a valódi történéseket és azt az érzést, ami a rendszerváltás előtti időszakot jellemezte.

– A totalitárius diktatúrák az emberiség emlékezetében helyrehozhatatlan sebeket ejtettek. A kor tanúitól, az akkori eseményeket megélő emberektől megismerni a kommunizmus rendszerét egészen más érzelmi folyamatokat indít el, mintha egy tankönyvből olvassuk. Emlékeznünk kell a terror áldozataira, arra az időszakra, ami ezt az országot megnyomorította. A kommunizmus sokak életéből elvett negyven olyan esztendőt, ami ha nem létezett volna, ma egy sokkal boldogabb, fejlettebb, stabilabb országban élhetnénk. Ezt sem jóvátenni, sem elfelejteni nem lehet – mondta mondta Papp László.

– Egy régi mondást idézve: aki elfelejti a múltat, az arra ítéltetik, hogy újraélje azt. Éppen ezért fontos az, hogy a megemlékezések folyamatosak legyenek. Ahogy az is, hogy ezt olyan dekoratív, információkban gazdag helyszín egészítse ki, mint a PoFoSz-székház – véli Pósán László. Az országgyűlési képviselő szerint a kommunizmus százmillió áldozatot követelő rendszere ép lelkülettel nem felfogható, és nem szabad hagyni, hogy a történelem megismételje önmagát.

HL