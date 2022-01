Az elmúlt években indította el a „Megyés Játékot”, melynek köszönhetően már több gyermekklinika is könyvtárral gazdagodhatott. Voltaképpen a játék lényege, hogy Vujity Tvrtko kétnaponta egy-egy megye aktivitását kéri, és ahonnan a legtöbb hozzászólás érkezik, abban a körzetben könyvtárat ajándékoz. „Hajdú-Bihar megyei barátaim, egyszerű dolgotok van: írjátok meg, hogy a megye melyik községéből, városából követitek az oldalamat. Eddig fődíjként kórházi vagy iskolai gyermekkönyvtárakat vettem és adtam át, a könyvtárvásárlást pedig mindig az előadásaim és könyveim bevételeiből fedeztem.” – írja Facebook-oldalán.

Hétfő reggel 8 órakor lezárult a megyénkbeli aktivitás „számlálása”, és volt szerencsénk Vujity Tvrtkót elérni telefonon, aki elmondta, Hajdú-Bihar megye számára nagyon kedves régió. – A szóban forgó vidékről 13 ezer 358 hozzászólás érkezett, ami biztos elég lesz a dobogós helyezéshez, viszont arról se feledkezzünk meg: a játék alatt magánszemélyek, vállalkozások segítségét is szívesen fogadom! – jegyezte meg. Továbbá megosztotta a Naplóval, honnan ered az ötlet: miért pont gyermekkönyvtárakat ajándékoz? – Hosszú évekkel ezelőtt, 2003-ban egy kislány a „kezeim közt” halt meg, akinek már évek óta követtem az állapotát. Megfigyeltem, már akkoriban is megvolt minden a kórházakban: gyógyszer, steril kesztyű, nagyszerű orvosok, ápolónők. Ennek ellenére Farkas Ágika – a kislány, akinek a mindennapjai részévé váltam – két műtét között szinte rettegett, mert nem volt, ami elterelte volna a figyelmét. Innen jött az ötlet, és életem első gyermekkönyvtára is róla kapta az elnevezést. Az­óta számtalan pozitív visszajelzést kapok, ugyanis a gyerkőcök a kórházi környezetben el tudnak merülni a mesék világában, ami higgyük el, nagyon sokat jelent számukra – mondta.

