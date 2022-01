A Járóbeteg-Ellátó Centrum új vezetőjével, Böcsödi Istvánnal egyeztetett Czeglédi Gyula polgármester – adta hírül a városvezető.



Átbeszélték az igazgató munkaszerződését, munkaköri leírását, valamint az intézmény 2022-re vonatkozó költségvetési tervezetének lehetőségeit. Böcsödi István tájékoztatta a polgármestert az intézmény élén megkezdett vezetői munkájáról, a munkatársaival folytatott egyeztetésekről, illetve a hiányzó szakorvosi területek mielőbbi pótlására megkezdett intézkedéseiről. Arról is beszámolt, hogy már most lényegesen lerövidült a laborvizsgálatok várakozási ideje, és a szakorvosi egyeztetések mellett a háziorvosokkal is megtörtént az első megbeszélés. Az igazgató szerint az eddigi tapasztalatok alapján az intézményben az alkalmazottak konstruktívan és együttműködően állnak az új vezető személyéhez és az általa a jövőben elvárt feladatokhoz és teljesítményhez.

HBN