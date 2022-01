A vírushelyzet miatt online nyílt napot tart a Debreceni Egyetem Műszaki Kara január 13-án, 16 órai kezdettel; az ország több mint 100 gimnáziumából és szakközépiskolájából várnak érdeklődőket – írja az Unideb.hu. Az egyetemi portál közlése szerint az esemény dékáni köszöntővel kezdődik, majd a hallgatói önkormányzat képviselői tájékoztatnak a diákéletről, a sportolási, kulturális és szabadidős lehetőségekről. A központi program a felvételiről szóló általános tájékoztatóval zárul.

Alapképzésben építész-, építő- (magyar és angol nyelvű), gépész-, környezet-, mechatronikai- és repülőmérnöki (hivatásos pilóta), műszaki menedzser, valamint járműmérnök szakkal várjuk a jelentkezőket

– sorolta a kínálatot Husi Géza. A dékán hozzátette, utóbbi képzésnél már légijárművek specializációra is lehet jelentkezni. A rendezvényen bemutatkozik a mechatronikai mérnök alapszak audiovizuális specializációja is, melynek érdekessége, hogy hat tantárgyát kizárólag angol nyelven oktatják még a magyar hallgatóknak is. További részletek az egyetemi portálon.