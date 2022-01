Még egyetemisták voltak, mikor megismerkedtek, s orvosi diplomájuk átvétele után úgy döntöttek, itthon maradnak. A nyír­adonyi származású Mariann nagymamájának parasztházát vették meg és újították fel. Három hónap alatt rendbe tették az otthonuk belsejét.

A ciprusi származású fogorvos maga állt be a kőműves mellé segédmunkásnak, hogy a régi házból modern kori igényeknek megfelelőt varázsoljon.

– Nem akartuk albérletre kidobálni a pénzünket, s nem tudtuk, milyen lehetőségeink lesznek elhelyezkedni a környéken, ezért nem akartunk valami nagyobb beruházásba kezdeni – mondta el a Szakolyban praktizáló fogorvos, dr. Papadopoulos Ioakeim. – Több melléképület is volt, melyektől megváltunk, mert nem volt szükség rá. Levertük a falat, újrapucoltuk azt, a padlót leburkoltuk. Kialakítottunk egy fürdőszobát, s már lakhatóvá is vált – tette hozzá. – Zsindellyel fedtük be a házat, a fűtés maradt a klasszikus módon cserépkályhával, mert olyan nagy átalakításba már nem akartunk fogni, hogy a fűtést is korszerűsítsük – mondja a családfő, aki kétkezi munkát nagyon szeret végezni, van kiskertje, melyben zöldséget, gyümölcsöt termeszt, s van egy pónilova és szekere is.

A gyerekeit gyakran elviszi szekerezni Nyíradonyban.

A görög hagyományok szerint családcentrikus életet szeretett volna élni, s azért választotta Nyír­adonyt, mert csendes, nyugodt helynek tartja. Véleménye szerint hazánkban jó családot alapítani: színvonalas az oktatás, ingyen tanulhatnak a diákok az egyetemen, az anyukák sokáig otthon maradhatnak gyermekeikkel.

Okosan a vályogházzal

A felújítás után számos tapasztalattal gazdagodtak, melyet szívesen osztanak meg hasonló felújításokba kezdőkkel. – A vályogházat csak speciálisan szabad szigetelni, s bár mi nem szigeteltük, mégis kívülről szilikonos vakolatot tettünk rá, mely miatt nem tudott szellőzni a ház, s penészedni kezdett a fal. Lélegző vakolatot kellett volna rátenni. Sajnos azt sem tudtuk, hogy a műanyag nyílászárót csak a szellőzővel együtt szabad beépíteni ezekbe a házakba. Aki ilyen jellegű felújításba kezd, ezeket vegye fontolóra – mondja Mariann, aki infektológus, s már harmadik gyermeküknek adott életet.

Mariann és Ioakeim a családtámogatási rendszernek hála azóta már új házat tudott építeni.

Az indulásuk mintául szolgálhat bármely fiatal pár számára. Nem kell, hogy egyszerre mindenünk meglegyen. Csalárd hitelek ködében elhisszük, hogy mindenünk megvan, de vajon a legfontosabb, a nyugalmunk s a becsületünk megmarad-e? Kezdjük el kicsiben, ahogyan az orvos házaspár is tette, s türelemmel, becsületes munkával haladjunk kitűzött célunk felé.

Molnár Csilla