Az érvényben lévő járványügyi intézkedések mellett tartják meg 2022. január 13-15. között a 22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást - írja az unideb.hu

A Debreceni Egyetem a kezdetek óta részt vesz az eseményen. Idén a korábbiakhoz képest háromszor nagyobb, 156 négyzetméteres standdal jelenik meg a szakkiállításon a DE, ahol a jól megszokott kari és egyetemi tájékoztatókkal, kari sajátosságokkal találkozhatnak az érdeklődők. Ebben az évben már 65 fős delegáció képviseli az egyetemet.

Molnár Dániel, a DE Doktorandusz Önkormányzatának (DÖK) elnöke szerint a rendezvény tökéletesen illeszkedik az intézmény beiskolázási eseményeinek sorába, és hasznos információval segítheti a továbbtanulás előtt állókat.

- Ez az ország legnagyobb felsőoktatási seregszemléje, ahol a három nap alatt több tízezer érdeklő fordul meg a standoknál. Fontos, hogy a fővárosban is meg tudjuk mutatni a Debreceni Egyetem széleskörű képzési kínálatát, továbbá azt, hogy milyen egyéb kiváló szolgáltatásokat tud nyújtani a hallgatóknak. A szakkiállításon mind a 14 kar megjelenik, emellett pedig a Tanárképzési Központ és a DE Tehetséggondozó Programja is képviselteti magát, valamint a külföldi ösztöndíjprogramok, az egyetemi szabadidős és versenysport-lehetőségek is bemutatkoznak. Ezek révén szeretnénk, hogy az érdeklődők részletesebben is megismerhessék a Debreceni Egyetemet.

Idén végre személyesen lehet találkozni a felvételizőkkel, így a látogatók speciális kérdésekre is válaszokat kaphatnak a DE standjánál.

A Debreceni Egyetem a legnagyobb vidéki tudásbázisként jelenik meg a rendezényen, ahol arról beszélhetünk, hogy mitől különleges a debreceni intézmény, és bemutathatjuk, hogy miért érdemes a DE hallgatójának lenni – sorolta a DÖK elnöke.

A több száz oktatási intézményt felsorakoztató szakkiállítás célja, hogy összekapcsolja a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményeket, nyelviskolákat, szakképző intézményeket a továbbtanulás iránt érdeklődő diákokkal, szülőkkel.

Az ország legnagyobb oktatási szakkiállítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Oktatási Hivatal, a HÖOK, valamint a Digitális Jólét Nonprofit KFT. közösen rendezi meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” csarnokában és az online térben, minden nap 10 és 17 óra között.

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításról további részletek, valamint a program ezen a linken érhető el.