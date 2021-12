A főtéri adventi vásár idei újdonsága, a közkedvelt korcsolyapályája mellett már építik a Nagyerdei Stadion mellett található szabadtéri pályát is. Az 50 méter hosszú és 20 méter széles, 90 centiméter magas palánkkal körbevett, óriási méretű jégpálya építési munkálatai napok óta megkezdődtek. A Napló érdeklődésére a debreceni polgármesteri hivatal elmondta, reményeik szerint december 18-án már használatba is vehetik a korcsolyázás szerelmesei. A korábbi évekhez hasonlóan lesz hideg öltöző és meleg öltöző is, valamint ez utóbbihoz büfé is elérhető lesz a Hall területén. Idén is működni fog a kölcsönző és a ruhatár, és lehetőség lesz a korcsolyák élezésére is. A pálya a hét minden napján reggel 9-től este 20 óráig látogatható. December 24-én és 25-én zárva lesz, karácsony utolsó napján azonban újra várja a korcsolyázni vágyókat. December 31-ére ismét bezárják, január elsejétől pedig újra várja a sportolni és szórakozni vágyókat.

