– A zöldterületek frissítése hangsúlyos volt a közösségi terek fejlesztéséhez képest is; ennek keretében 31 ezer négyzetméteren újult meg zöldfelület, 144 új fát ültettünk, 1200 négyzetméteren pedig cserjéket. Emellett füvesítettünk, öntözőrendszereket telepítettünk, és egy rekortán futópálya is elkészült, kifejezetten lakossági kérésre. Itt, ahol állunk, egy gumiburkolatú kondiparkot hoztunk létre, a tömbbelsőkben játszótereket újítottunk fel, ezeken 37 új játszóeszközt helyeztünk el, és 50 darabot felújítottunk. De a következő évi játszótér programban is tervezünk azzal, hogy ezekben a tömbökben további új játékokat telepítünk.

Fotó: Molnár Péter