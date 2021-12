Testi és lelki menedék



A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kényszerült az Emlékkertből a Debreceni Református Nagytemplomba az adventi harmadik gyertyagyújtás ünnepség. A viharos szél, az eső és a csípős hideg nem tette volna lehetővé a szabadtéri találkozást. Az Isten háza így lett menedéke mindazoknak, akik ellátogattak a rendezvényre. A különleges tapasztalatra Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora emlékeztetett, s mint mondta a templom testi és lelki menedéke az embernek. A lelkipásztor az ünnepségen útmutatót adott a gyülekezetnek arra vonatkozóan, miképp töltheti el méltó módon harmadik vasárnapot.



Felidézte a történetet, ami alapjául szolgál a harmadik advent jelképének. – Mária örömmel dicsőítette az Urat, hogy megáldotta őt és gyermeket vár, Isten gyermekét hordja a szíve alatt. Mégis a mai vasárnap valahogy különösebb nekünk most, 2021-ben – osztotta meg. Rámutatott, mázsás súlyként nehezedik mindannyiunk lelkére a vágy, hogy szeretnénk már szabadon, korlátozások nélkül levegőt venni. Kívánjuk, hogy a lelkünk is lélegzethez jusson, és szeretnénk a terhet ledobni. Örülni felszabadult örömmel. Párhuzamot vont Szűz Mária története és a mai kor nehézségei között. Elmondta, hogy Mária világa sem volt fényesebb, mint a mienk.

Fotó: Kiss Annamarie



– Tudta mi az emberi kín, Mária is ebben a világban élt. Mi csak legfeljebb időben vagyunk tőle távol. A sötétség akkor is sötétség, a betegség akkor is betegség, a kapzsiság akkor is kapzsiság volt – szólt a hívekhez, emlékeztetve Mária mégis megtapasztalta, hogy rátekintett az Isten, s mi is fogadjuk el ezt az áldást advent harmadik vasárnapján.



A gyertyagyújtás ez alkalommal az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) jegyében telt. Az ünnepségen jelen volt Csókay András idegsebész, Lackfi János költő-műfordító, és Szikora Róbert zenész is, mint a NEK egykori hírnökei. Az ismert, hitükben meggyőződött hiteles követek köszöntötték a gyülekezetet, majd Balázs Ákos alpolgármesterrel, valamint Kiss János és Beszterczey András egyházi elöljárókkal lángra lobbantották az örömöt szimbolizáló harmadik adventi gyertyát.

BBI