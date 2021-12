– Ma is vannak Heródesek igen nagy számban, akik vagy nem akarnak tudomást venni a gyermek születéséről, vagy lehet, hogy tudják, hogy az ő születése mekkora hatalom, és ezáltal mekkora átalakítóerővel bír a karácsony ünneplése – emelte ki, majd hozzátette: ezt nemcsak egy-egy filozófus mondta ki, hanem azok is, akik nemcsak az egyéni életükből zárják ki, hanem megpróbálják a közösségeinkből, a nemzetünkből, a kultúránkból is eltüntetni a hitet.

– Nem mást zavar, más vallásokat zavar a karácsony, hanem a Heródeseket, akik nem akarják elhinni, hogy a szeretet a földön született. Akik a karácsony ellen vannak, és a karácsonyi szimbólumokat ki akarják zárni a kultúrából, azok félnek, mert nem ismerik fel, hogy Isten nagysága nem bántja őket – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy a napkeleti bölcsek is hosszú utat tettek meg Betlehemig, és sokan vannak most is, akik hasonló távot tesznek meg, hogy saját békességüket megtalálják.

Karácsonykor ne csak szóljanak a nagy karácsonyi énekek, hanem tudjunk elcsendesedni, és csöndben fedezzük fel szívünkben az Istent

– zárta gondolatait Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

BS