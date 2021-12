A kisebbek még kicsit bátortalanul, csak anya vagy apa ölében merészkedtek a Mikulás közelébe, de voltak bizony olyan gyerekek is, mint például Angyal Andrea ikercsemetéi, akik nemcsak hogy bátran beszélgettek a Mikulással, de énekeltek is neki. Az üzlet vezetője, Madarné Dorogi Andrea elmondta, hogy három évvel ezelőtt találták ki a gyermekcsalogató Mikulás-programot; azóta nemcsak a tanyáról, a faluból, de még a környező településekről is érkeznek az apróságok, hogy találkozhassanak a Mikulással. – Üzletünkbe nemcsak a felnőtteket, de a gyerekeket is szívesen várjuk, s ezen a napon egyetlen gyermek sem távozik tőlünk ajándék nélkül – fogalmazott Andrea, aki azt is elárulta, hogy idén csaknem 150 gyermek fordult meg a tanyasi üzletben, hogy találkozhasson a nagyszakállúval.