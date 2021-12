Az 1965 augusztusában megjelent Napló-beszámoló szerint a városépítők akkor a Vörös Hadsereg útján már elérték a szökőkutat, a Tanácsköztársaság útján pedig a heti 20 méteres haladási ütemnek megfelelően dolgoztak. Más emlékezők a Zsolnay-kompozícióval kapcsolatban azt is fel szokták eleveníteni a megszüntetés okai között, hogy a szökőkút zenéje zavarta a Bika vendégeit. Az Aranybikával kapcsolatban azt is érdemes itt megjegyezni, hogy a kedvelt nagyszálló hamarosan szintúgy nagy változásokat élt meg. Ugyanis 1973 tavaszán (miként azt korábban is felelevenítettük) három ütemben végrehajtott robbantássorozattal lebontották a hotel és a Hatvan utca közötti épületsort (és a Bika egy részét). 1976-ban ott nyílt meg a szálloda új szárnya, majd pedig az Unió Áruház tömbje.