A szakember elmondta, az új autók árának emelkedése egyértelműen növeli a használtak értékét is. – Egy alsó-, vagy középkategóriás példány ára is jelentősen nőtt a piacon. A legfőbb ok az, hogy a szabályozások, és a piaci verseny miatt az autógyárak egyre több kényelmi-, illetve biztonsági berendezést, rendszert, elemet, technikát építenek be az autókba, ami jelentősen növeli a gyártási költségeket. Ehhez adódik még a 95 gramm/km károsanyag-, szén-dioxid-kibocsátási norma. Amennyiben ezen előírt értéknél többet bocsát ki a jármű, akkor grammonként 95 euró a büntetés. Egy kitűnő, az elmúlt 100 év motor fejlesztőinek tudását ötvöző, legkorszerűbb technikát képviselő kis méretű benzines motor sem tud 100 g/km értéknél kevesebbet, és a legjobb dízelek sem tudnak 120-130 g/km-nél kevesebbet kibocsátani. Az összes belsőégésű motor önmagában büntetésre van tehát ítélve – hangsúlyozta Palotai Zoltán, hozzátéve, ha a gyár alá akar menni, vagy közelíteni akar a normához, akkor elektromos oldalt kell a belső égésű motor mellé a járműbe építeni, és annak teljesítményét egyre jobban növelni.