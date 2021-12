A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a napokban a Borbíró téren épülő római katolikus óvoda alapkő-letételi ünnepségére érkezett Debrecenbe, ahol a köszöntőbeszédében a kormányzat családtámogatással kapcsolatos jövő évi terveit is összefoglalta a jelenlévőknek. Egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a politikai vezetők, az egyházak és a családok összefogásával tovább erősödik a családbarát ország, és ennek a közös munkának az az eredménye, hogy összesen 120 milliárd forintot fordítottak eddig az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítésére az egyházi fejlesztési programokkal együtt, mellyel több mint tizenegyezer férőhely jött létre. – Még soha nem volt ilyen nagy szükség a családok támogatására, mint ezekben az időkben – tette hozzá. Ennek kapcsán kiemelte a magyar történelmi egyházak munkájának és szellemiségének jelentőségét is. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a kormány továbbra is folytatja a Családbarát Magyarország programját, mely több mint egy évtizeddel ezelőtt indult el.