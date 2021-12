- A járványhelyzet miatt az érdeklődő középiskolások és hozzátartozóik nem tudtak személyesen megismerkedni a Debreceni Egyetemmel, de az online tájékoztatóknak köszönhetően így is széleskörű, átfogó és hiteles információkat kaphattak mind a tizennégy kar képzéseiről és az egyetemi mindennapokról. A beiskolázási rendezvényünk idén is megmutatta, hogy nagyon sokan érdeklődnek a Debreceni Egyetem szakjai iránt, és a felvételi előtt állók is megbizonyosodhattak arról, hogy piacképes tudást, értékálló diplomát kaphatnak, ha a Debreceni Egyetemet választják.