Nagy Tibor polgármesternek volt miről beszélnie: a rendkívüli helyzetben sok szükségszerű rendeletet, határozatot kellett hozniuk, ezeket részletesen ismertette. Hangsúlyozta, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt is folyamatosan zajlottak a pályázati megvalósítások. 2020-ban külterületi utat újítottak fel, piacot építettek, valamint befejeződött az Akácfa utca felújítása is. Továbbá önerő nélküli, képviselő-testületi döntést nem igénylő pályázatokat nyújtott be a Magyar falu programba, s örömmel számolt be nyertes pályázatokról is, melyekből játszótér épülhet és megoldódhat a belvízelvezetés több utcában. Elmondta, hogy megújult a polgármesteri hivatal külső homlokzata, három fűkaszával és egy fűnyíró traktorral gyarapodott az önkormányzat, valamint a védőnői szolgálat részére eszközöket vásároltak. Megújult a kerékpárút egy szakasza, a temető útjait köves réteggel töltötték fel, és támogatást nyertek a Start közmunkaprogramra is. Az új közfoglalkoztatási programban egy brikettüzem létrehozása van folyamatban. Jelenleg újabb pályázatok eredményeit várja, és örömmel jegyezte meg, hogy az elmúlt években megugrott a házasulási kedv Csökmőn.