Bajusz Istvánné elmondta, a művelődési ház felújításánál bekért árajánlatok alapján műszaki tartalmat kellett módosítaniuk, melyet a támogató szervezet jóvá is hagyott. Az elnyert 25 millió forint támogatásból így az intézmény lapos tetős részét újítják fel. Hozzátette, korábban az épület külső szigetelésére is nyertek támogatást. – Szintén a Magyar falu programban, tartaléklistáról nyertünk támogatást a Rákóczi utca 495 folyóméteres szakaszának felújítására. Ez várhatóan a következő év május végéig el is fog készülni – emelte ki. A beruházásra 12 millió forintot fordít az önkormányzat, melynek során az aszfaltburkolat felújítása mellett az útpadka rendezését is elvégzi majd a kivitelező.