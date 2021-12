Szó volt a tanácskozáson az aktuális kerékpárút-fejlesztésekről is. Idetartozik a Tiszafüred, Hortobágy és Balmazújváros közötti, 50 kilométeres kerékpárút előkészítése is, melynek az engedélyezése zajlik. Ez jellemzően új nyomvonalon vezetett önálló kerékpárút lesz, és érinti a Hortobágyi Nemzeti Park területét is. Mindezeken kívül vasútfejlesztések is történnek térségünkben. Már tart a Debrecen–Nyíregyháza vasúti vonalszakasz fejlesztésének előkészítése, és a megvalósítás 160 km/óra sebességet tesz majd lehetővé. A tervezési szerződést júniusban kötötték meg.