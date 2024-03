Életveszélyes állapotban vittek kórházba egy kétéves hajdúhadházi kisfiút szerdán, az ügyben a rendőrség is nyomozást indított – számolt be a Tények még csütörtökön. A kisfiúhoz mentőhelikoptert riasztottak, a hírműsor úgy tudja, megérkezésükkor a gyermeken több sérülés is volt, de nem volt keringése és légzése sem. Információik szerint a kisfiút újra kellett éleszteni, Debrecenbe szállították kórházba.

Az adásban elhangzottak szerint a gyereket nevelőszülők gondozták, és a városban azt is beszélik, hogy a fiút megverhették, de azt is, hogy egy szekrény eshetett rá.

Egyelőre tehát nem világos, pontosan mi történt a kisfiúval, de a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Tényekkel azt közölte, az ügyben életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

Mint arra a műsorban is rámutattak, a rendőrség válaszából arra lehet következtetni, hogy a gyermeket bántották.

A szülőknek egyébként a Tények szerint nevelt és közös gyermekük is van, a gondozott kisfiút vitték életveszélyes állapotban kórházba. Sérüléseit szakértő vizsgálja majd, akkor derül ki, hogy azok mitől keletkeztek.

Az üggyel a pénteki adásában is foglalkozott a hírműsor. Egy helybéli arról beszélt a stábnak, hogy a gyereket állítólag lépcsőről dobhatták le, és úgy hallották, hogy „élet-halál közt van”.