A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt indítványozta két börtönőr letartóztatásának elrendelését.

Mint azt a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében írta, a megalapozott gyanú lényege szerint egy észak-magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben körletfelügyelőként dolgozó két férfi illegális kapcsolatot tartott fenn az intézet különböző objektumaiban elhelyezett fogvatartottakkal és azok hozzátartozóival. Az őrmesterek 2023 októberében jogtalan előnyként készpénzt fogadtak el azért, hogy a fogvatartottaknak tiltott tárgyakat vigyenek be az intézetbe.

A nyomozás eddigi beszerzett adatai arra utalnak, hogy az egyik felügyelő kifejezetten kereste a kapcsolatot a fogvatartottak rokonaival, akiket telefonon, de akár személyesen is igyekezett pénz átadására rávenni, amelyért cserébe hivatali kötelességének megszegését ígérte. Az egyik elkövető 60 ezer forintot vett át azért, hogy mobiltelefont és gyógyszert csempésszen be egy fogvatartottnak, míg a másik felügyelő két elítéltnek vitt be telefonokat 170 ezer forintért cserébe – áll a közleményben.

Egyiküknél a drogteszt is bejelzett

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentésére indult ügyekben a nyomozó ügyészség az NVSZ közreműködésével a hét elején bűnügyi akciókat szervezett, majd elfogta az elkövetőket, szolgálati és lakóhelyükön kutatást hajtott végre, majd elrendelte őrizetüket és gyanúsítottként hallgatta ki őket. A nyomozó ügyészek az egyik elkövető lakásán kábítószer fogyasztásához használt eszközöket, továbbá kábítószergyanús anyagot foglaltak le, és a férfival szemben alkalmazott kábítószer-gyorsteszt is pozitív lett.

A gyanúsítottak nem ismerték el a bűncselekmények elkövetését.

A büntetés-végrehajtási intézet a szükséges személyügyi intézkedéseket megtette, a két érintett szolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal felfüggesztette.