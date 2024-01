A vádirat szerint a férfi vádlottak egyike és a női vádlott élettársi kapcsolatban éltek Furta községben, a bűncselekmény elkövetését megelőzően fél évvel költözött be hozzájuk albérlőként az egyik vádlott-társuk, akinek az édesanyja élettársi kapcsolatban élt a korábbiakban a sértettel. Az édesanya 2022. szeptember végétől kezdődően egészségi állapota miatt tartós kórházi ellátásra szorult, ezért az illetékes járási hivatal az asszony részére ideiglenes gondnokként rendelte ki a sértettet, aki többek között jogosulttá vált az asszony nyugdíjának a felvételére is. Ezt rendkívül sérelmesnek tartotta az asszony fia, ennek nagyon gyakran hangot is adott - olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség szerdai közleményében.

Ököllel támadtak a férfira

2023. január 26-án a négy vádlott reggeltől kezdve kisebb megszakítással italozott, majd az esti órákban újra szóba került a sértett, aki meglátásuk szerint jogosulatlanul vette fel élettárásának nyugdíját és azt nem is az asszony ellátására fordította. Ekkor a vádlottak megállapodtak abban, hogy elmennek a sértetthez és akár erőszak alkalmazásával megszerzik a pénzét. Az elkövetők 19 óra körül megjelentek a sértett házánál, két vádlott az utca felől érkezett és bekopogott a sértetthez, aki kiment a kapuhoz velük beszélni. Ekkor a sértett élettársának a fia és a női vádlott kérdőre vonta a férfit a nyugdíj kapcsán, azonban ekkor a sértett otthagyta őket és visszaindult a házba. Ekkor a két vádlott, akik az udvar felől érkeztek, a sértettre rátámadtak, ököllel ütötték a férfit, majd a bántalmazásba bekapcsolódott a másik két vádlott is. Az elkövetők kitartóan rugdosták a sértett fejét és mellkasát, majd egy idő után behúzták őt a lakóház előszobájába, ahol tovább ütötték és rugdosták.