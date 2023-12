A HUNOR Mentőszervezet hivatásos és önkéntes tagjai közül többen is kutyáikkal vettek részt a múlt heti, igazán fagyos hajdúszoboszlói gyakorlaton, erről rövid, ám annál cukibb Facebook-posztban emlékezett meg az országos katasztrófavédelem Facebookja. A helyi romvárosban megtartott 36 órás gyakorlat nemcsak a sár és a hó miatt volt kőkemény, hanem azért is, mert a résztvevőknek a csikorgó mínuszokkal is meg kellett küzdeniük, többek között akkor, amikor a helyben felállított sátrakban próbáltak aludni.

A katasztrófavédelem valamennyi gazdit és kutyát felsorolta a csütörtöki posztban, ők a következők:

Sallai István és társa, Lars (sárga labi, FKI Mentőkutyás Szolgálat)

Szipola Benjámin és Huba (FKI IX. kerületi HTP, Benjamin hívóneve: BAJUSZ)

Dr. Löcher Zsuzsanna és Scott (malinois)

Belényi Bea és Zari (malinois, Orka puli)

Ahogy a bejegyzésben írják, a kutyák is teljesítették a feladataikat a hóban, sárban, fagyban, akár éjjel-nappal dolgozva.