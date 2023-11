Még mindig tartanak a mentési munkálatok a sápi vonatbaleset helyszínén, számolt be róla a szombati Tények. Mint ismert, a település vasútállomásán személyvonat és tehervonat ütközött össze szerda hajnalban. A balesetben többen is megsérültek, köztük a személyvonat vezetője, aki az ütközés után beszorult a roncsba, és órákig tartott, mire kimentették. Jelenleg a debreceni Kenézy-kórház intenzív osztályán ápolják, állapota súlyos, életveszélyes.

A hírműsorban elhangzottak szerint a mozdonyvezető egy 48 éves püspökladányi férfi, akit felesége és féléves gyermeke is hazavár.

Hiába szóltak hangosbemondón, nem állt meg a tehervonat

A MÁV munkatársai folyamatosan dolgoznak a pályaudvaron, most épp a roncsok elszállításán. Az adásban látható az a speciális daru is, amellyel a roncsokat mozgatják a szakemberek. Váczi Viktor, a vasúttársaság helyettes szóvivője többek között arról beszélt a Tényeknek, hogy a daruzás előkészítése miatt a felsővezetéket is félre kellett húzni. A daruzás várhatóan szombat estére fejeződik be.

Mint ismert, a tehervonat 60 kilométer per órás sebességgel csapódott a lassan haladó személyvonatba. A hírműsorban elhangzott,