A kiváltó okok között szerepel a dohányzás is. Javasolta, soha ne hagyjuk az égő cigarettát a hamutartóban, és mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy azt megfelelően eloltottuk.

Arra intett, elektromos eredetű tüzek is gyakran előfordulnak. Az utóbbi időben sokan otthonról dolgoznak, egész nap egyszerre működik a számítógép és számos elektromos eszköz, sok helyen elektromos fűtést is használnak. A régebben épült házak vezetékei nem ekkora terhelésre lettek tervezve, ezért mindig ellenőrizzük azok terhelhetőségét, sértetlenségét. Ha a vezeték, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, ne használjuk tovább.

Egyre gyakrabbak a paneltüzek is

– Nem elegendő a lakás elektromos vezetékeinek a felújítása, a társasház vezetékeit is felül kell vizsgáltatni és karbantartani. Szem előtt kell azt tartani, hogy a lakók egyre több elektromos eszközt használnak, ezért az elektromos vezetékeket is lényeges megújítani a lakások mellett a közös helyiségekben is, mint például a lépcsőházban – közölte a főhadnagy.

Elmondta, a tavalyi évben 283 lakástűzhöz riasztották a Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltókat, huszonnyolcan megsérültek a tűzben, egy ember pedig életét vesztette. Idén már 220 lakástűz volt, húszan pedig megsérültek, az esetek többségében füstmérgezést szenvedtek. A szóvivő hozzátette, 2023-ban még nem történt a megyében halálos kimenetelű lakástűz, és remélhetőleg nem is lesz.

– Lakástüzeknél az egyik legnagyobb veszélyt a keletkező füst belégzése jelenti, ezért ha a lakók időben észlelik a tüzet, nagyobb az esély a sérülések elkerülésére, a menekülésre, lehetőség nyílik a tűzoltók és – társasházak esetében – a szomszédok gyors értesítésére – figyelmeztetett. Papp-Kunkli Nóra szerint ebben segítenek a füstérzékelő készülékek, amelyek a tűz kezdeti szakaszában keletkező füstöt észlelve átlagosan egy percen belül hangos sípolással jeleznek, riasztásukkal az alvó embert is felébreszthetik, így adva nagyobb esélyt a menekülésre, esetleg a kisebb tüzek eloltására.