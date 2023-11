Rengett a föld

A szomszédban lakó asszony úgy nyilatkozott, nem tudja pontosan mi történt, a két ház közötti fenyőfától csak a hatalmas füstöt lehetett látni.

Háromnegyed tíz körül csengettek be hozzánk, hogy szükségünk van-e segítségre, mivel nagyon közel van a szomszéd ház. Rengetegen voltak az utcán. Épp a kertben álltunk, amikor valami furcsa zajt hallottunk, aztán megremegett a föld. Nagyon megijedtünk. Attól is féltünk, hogy a sok gaztól nehogy lángra kapjon a házunk

– írta le a nő a tapasztaltakat.

Egy másik szomszéd úgy fogalmazott, a gázpalack robbanásától még nem is ijedtek meg túlzottan, hanem az azt követő földrengés-szerű rázkódástól. Megjegyezte, a gyakorlatozó repülők miatt hozzá vannak szokva a hangrobbanásokhoz, ez azonban rémisztőbb volt.

A szomszédokkal épp egy távolabbi utcában lakó nő vitatta meg az este folyamán történteket. Ő azt mondta nekünk, a házuknál akkora füst volt, hogy alig lehetett látni valamit. Habár a szél is fújt, de egy lakástűzhöz képest hatalmas füst terítette be a környéket. Úgy véli, ma már annyi műanyag tárgy van a háztartásokban, hogy ez nem is meglepő.

Egy négylábú áldozat

Beszélgetésünk közben észrevettük, hogy egy csapzott kiskutya ténfereg tanácstalanul a romok között. A szomszédok felismerték, a ház tulajdonosáé. Mivel Hajdúdorogon tudomásunk szerint nincs működő állatmenhely, felhívtuk az egyik közeli város állatvédelmi egyesületét, akik elmondták, egy másik járáshoz tartozik a település. Az ottani szervezetet is megpróbáltuk elérni, szintén arra hivatkoztak, hogy nem hozzájuk tartozik Hajdúdorog. Ennek ellenére szívesen segítettek volna, ám az ő menhelyük elérte a befogadási kapacitását, így a helyi polgármesteri hivatal jegyzőjéhez fordultunk, aki megköszönte a bejelentést, és biztosított minket, hogy haladéktalanul gondoskodnak a kutya épségéről.