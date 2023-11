Forrás: Kiss Annamarie

A vádirat szerint a szerb testvérek 2022 januárjában átutazóban tartózkodtak Magyarországon, Debrecenben az ismerőseiket keresték fel. Az idősebb férfi a belvárosban felfigyelt egy kis ékszerboltra és arra, hogy ott csak egy személy dolgozik. Bement az üzletbe és azt a látszatot keltette, hogy aranyláncot akar vásárolni, közben felmérte a környezetet, illetve a bolt árukészletét. Végül megállapodott az eladóval, hogy vastagabb ékszert szeretne, amit a sértett megrendelt számára.

Forrás: Kiss Annamarie

Autós üldözés volt a városban

Szerzett egy gáz-riasztó fegyvert, a testvére pedig magával vitt egy sporttáskát és több gyorskötözőt, majd január 27-én a nyitást követően megjelentek a sértett ékszerüzletében. Először az idősebb férfi ment be és az egyedül lévő sértettől kérte, hogy mutassa meg neki a kirakatban lévő aranyláncokat. Eközben lépett be a helyiségbe a társa, aki a nála lévő gáz-riasztó fegyvert a sértettre fogta. A sértett ekkor közölte a vádlottakkal, hogy vigyék el az üzletben található értékeket, ennek ellenére a vádlottak rátámadtak a férfira, ököllel többször megütötték a fejét és a 83 darab, közel 4,5 millió forint értékű aranygyűrűt tartalmazó tálcát beletették a sporttáskába. Az eladó igyekezett megakadályozni a táska elvitelét, ezért a vádlottak azt és a gáz-riasztó fegyvert is a helyszínen hagyták, majd elmenekültek a helyszínről.

A közelben leparkolt Fiat Seicento típusú személygépkocsihoz futottak, majd azzal elhajtottak. Elfogásukra több egységet is bevetett a rendőrség, Debrecen belvárosában üldözték, majd 10 óra 30 perc körül fogták el őket, miután a testvérek a meneküléshez használt gépkocsival a Csapó és Bercsényi utcák sarkán parkoló több gépjárműnek nekiütköztek és azokat megrongáltak.A bűncselekmény elkövetésének időpontjában az ékszerboltban több mint 48 millió forint értékű ékszer és közel 4 millió forint készpénz volt, amelyet a vádlottak meg akartak szerezni.

A sértettnek a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek, azonban figyelemmel a bántalmazás módjára, intenzitására és kitartó jellegére fennállt a nyolc napon túl gyógyuló sérülés bekövetkezésének lehetősége.

Forrás: Kiss Annamarie

Az üldözésről videó is készült, a kis sárga autó pedig azonnal mémmé vált: