A 2023 áprilisában meghozott elsőfokú ítélet alapján a bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a fülöpi férfit, melyből leghamarabb 35 év múlva szabadulhat feltételesen. Az ítélet ellen kétirányú fellebbezést nyújtottak be. Az ügyészség indítványozta a feltételes szabadság lehetőségének kizárását, valamint azt, hogy a vádlottat terhelje a teljes bűnügyi költség, korábban ugyanis annak nagy részét az állam viselte, amit az ügyészség indokolatlannak tart.

A védelem pedig elsődlegesen felmentésért, másodsorban a büntetés enyhítéséért fellebbezett. Indoklásuk szerint a tényállás hiányos és felderítetlen volt. A férfit ugyanis az elsőfokú tárgyalás során több vádpontban, család sérelmére elkövetett bűncselekmények tekintetében is bűnösnek találta a bíróság.

Előkerült a kés vagy csak túlreagálták?

A vádirat egyik lényeges eleme volt az az eset, amikor a férfi a gyilkosságot megelőző egyik estén veszekedett élettársával, majd kiment a konyhába egy csontozókésért, melyet az asszony nyakához szegezett, és azt ordította: „ most megdöglesz”.

A csütörtöki tárgyaláson ezt a részt vizsgálta a bíróság, hogy felderítse, tulajdonképpen mi is történt azon az estén. A teremben jelen volt a 40 éves elkövető is, akit vezetőszáron kísértek a vádlottak padjához a Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-Végrehajtási Intézet munkatársai.

Forrás: Molnár Péter

Bírói kérdésre a csontozókéses esettel kapcsolatban a következőt mondta:

Ez nem történt meg. Szerintem a párom megijedt, ő ezt azért mondhatta. Mai napig tartjuk a kapcsolatot, jön látogatni is a börtönbe

– hangzott a vallomása. A fülöpi férfi a család ellen elkövetett cselekményeit egyébként már korábban is tagadta.

A tárgyaláson jelen volt élettársa is, akit tanúként idéztek be. A nő nem kívánt vallomást tenni az ügyben, ezért a kihallgatását mellőzték, a bíró azonban tudatta vele, az esettel kapcsolatos korábbi nyilatkozata továbbra is felhasználható.

Mivel nem tett vallomást, ráadásul a férfi tagadta a cselekményt, és látható sérülés sem következett be, ezért az Ítélőtáblára hárul a feladat, hogy megállapítsa, volt-e valós gyilkossági szándék.

Forrás: Molnár Péter

A felkészülés érdekében mind az ügyészség, mind a védelem a tárgyalás elnapolását kérte, így az 2023. október 19-én folytatódik a Debreceni Ítélőtáblán.