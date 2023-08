Fegyverneki Máténak, a püspökladányi tűzoltónak a neve nem ismeretlen Hajdú-Biharban, hiszen folyamatosan csinál valami olyat, amivel az érdeklődés középpontjába kerül, természetesen a legjobb értelemben. A lánglovag ugyanis nem ismer lehetetlent, ha kell, akkor a beteg gyerkőcök arcára varázsol Mikulásként mosolyt, de ha úgy adódik, akkor a hazai terepen végzett munka mellett külföldön is megállja a helyét - ahogy tette azt a pusztító törökországi földrengés után a HUNOR Mentőszervezet tagjaként. De úgy tűnik, ez sem elég neki, hiszen tűzoltóknak rendezett versenyeken is rendre megállja a helyét, méghozzá nem is akárhogyan!

Az elmúlt hétvégén ismét részt vett egy megmérettetésen, a balatonlellei III. Jótékonysági Firecross Bajnokságon - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán. Mint írták, nem tudják eldönteni Fegyverneki Mátéról, hogy teljesen őrült, megszállott, vagy nagyon is józan, mindenesetre mindig csinál valamit, amitől leesik az álluk. Hozzátették, tettestársai is akadnak, ez alkalommal a mohácsi Windischmann Dávid volt a csapattársa.

A kitartásuk és erőfeszítésük lenyűgöző, amelyet az eredmények is igazolnak: Fegyverneki Máté ugyanis strong egyéni kategóriában a dobogó második fokáig vitte, csapatban pedig első helyezettek lettek.

A bejegyzésből kiderült az is, hogy a Magyar Tűzoltósport Egyesület szervezésében életre hívott megmérettetés nevezési díjait a Koraszülöttekért Országos Egyesület javára ajánlották fel a résztvevők.

Máté a lent látható fotókhoz csak annyit fűzött hozzá: „Nagyon kemény fizikai igénybevétel.”