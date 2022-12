Az adománygyűjtés is a pozitív élményeket gyarapítja az akcióban: évről évre bebizonyosodik, a jó ügy mellé odaállnak a támogatók. A felajánlásokból a korábbi években is tudtak vásárolni a kórházaknak hasznos eszközöket a tűzoltók. Idén minden egyes, a debreceni klinikán kezelt beteg gyermek kapott csomagot, sőt, az osztályokon dolgozó nővérek is; Berettyóújfaluban pedig az összefogásnak köszönhetően klímát adományozhattak, ami a gyermekrészleg várótermében funkcionálhat.

BBI