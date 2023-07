Váratlanul szakította ketté a kánikulát a hétfő esti vihar a vármegyében. A tomboló időjárás fákat, sátrakat és napernyőket csavart ki. A hajdú-bihari tűzoltókhoz éjfélig 317 bejelentés érkezett. Több háztartásban még kedden délelőtt sem volt áram.

Az Opusz Titász Zrt. a Haon megkeresésére közölte, a tegnap esti viharos időjárás következményeként Hajdú-Biharban több helyen alakultak ki üzemzavarok az áramszolgáltató hálózatán. A hibákat elsősorban a hálózatra dőlt fák okozták, szigetelők és több esetben oszlopok is eltörtek.

A középfeszültségű hálózatunkon 15 üzemzavar alakult ki, amelyben több mint tízezer ügyfelünk volt hosszabb-rövidebb ideig érintve. Kisfeszültségen több mint 200 hiba jelentkezett

– mondta portálunknak Egyházi Nikoletta.

Az Opusz Titász Zrt. kommunikációs vezetője hozzátette, a vihar okozta üzemzavarokban elsősorban Bagamér, Debrecen, Bocskaikert, Hajdúsámson, Nyírábrány, Nyíradony és Nyírmártonfalva települések és azok térsége volt érintett. A középfeszültségű hibák javítását a szakemberek még az éjszaka folyamán megkezdték, és előreláthatóan kedd délutánig be is fejezik ezeknek a javítását. A kisfeszültségű hibák elhárítása is folyamatban van, mellyel előreláthatóan estére végeznek a kollégáink.