Gazdijogsi képzést, valamint alapfokú és középfokú tanfolyamot kell elvégeznie annak a téglási kutyatulajdonosnak, aki július 3-án, éjszaka kutyáját bántalmazta. A feltételek nem teljesítése esetén a kötelezettnek 1 millió 200 ezer forint állatvédelmi bírságot kell fizetnie.

A hatósági határozat indokolásából kiderül, hogy július 4-én jelent meg a Facebookon egy videó, melyen egy staffordshire terrier fajtájú kutyát bántalmaz a gazdája július 3-án az esti, éjszakai órákban. A kutyatartó kedden, a hatóság kezdeményezésére megjelent a polgármesteri hivatalban. Ott előadta, hogy hétfőn barátaival az otthona udvarán töltötte az estét, majd mikor azok később távoztak, a másfél éves kutyája kiszökött, és a Böszörményi utca irányába szaladt. A tulajdonos elindult a kutya után, majd 5-10 perc elteltével egy másik 4 fős, fiatalokból álló társaság érkezett a Petőfi és Böszörményi utcák kereszteződéséhez, akik elmondták a kutya gazdájának, hogy az eb nem támadó jelleggel, de szorosan haladt velük.

Ezt követően a kutya gazdája a szökés helytelenítése miatt, tenyérrel néhány ütést mért a kutyára, majd a hámot fogva hazavitte az állatot.

A kutyatulajdonos elmondta azt is, hogy havonta több, mint 60 ezer forintot költ kutyájára, az állat vitaminoktól kezdve a jutalomfalatokig mindent megkap, kutyáját szereti, így semmilyen szándéka nincs arra, hogy benne kárt tegyen. Elmondta azt is, hogy a kutyája jó fizikai állapotban van, s a bántalmazásnak semmilyen látható nyoma sincs, melyeket fényképfelvételekkel is igazolt. A bántalmazást megbánta és azt a jövőben el fogja kerülni.

A város jegyzője, mint elsőfokú hatóság a rendelkező részben a kutya gazdáját egyrészt arra kötelezte, hogy végezze el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett „gazdijogsi” képzést, és annak elvégzéséről szóló igazolást e hónap végéig mutassa be. Másrészt pedig a kutyájával együtt iratkozzon be kutyaiskolába és végezze el annak alapfokú és középfokú tanfolyamát. Ennek elvégzéséről szóló, a kutyaiskola által kiállított igazolást pedig december 31-ig mutassa be a ha hatóságnak.

Amennyiben ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget, akkor 1 millió 200 ezer forint állatvédelmi bírságot kell fizetnie.

Bekecs Sándor