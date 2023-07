Csütörtökön nagyrészt műszaki mentés miatt riasztották a tűzoltókat. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sárándon, a Petőfi Sándor utcában egy fűzfa egyik ága vezetéken akadt fent, majd szintén Sárándon, a Nyugati utcában is vezetéket veszélyeztettek a faágak. A tűzoltók magasból mentőn át motoros láncfűrésszel vágták le az ágakat. Balmazújvároson, a Keleti híd közelében egy nagyméretű fa dőlt meg, a közúti forgalomra veszélyt jelentett, ezért a város tűzoltói kivágták a fát. Szintén Balmazújvároson, a Debreceni utcában egy társasház udvarán lévő platánfa ágai törtek le és a gyalogos forgalmat veszélyeztették, ezért azokat is levágták a tűzoltók. Hajdúhadház közelében a közúti forgalmat akadályozta egy fa ága, ezért azt eltávolították a tűzoltók. Vonultak az egységek Létavértesre is, ott egy akácfa ágait kellett levágniuk, mert azok lehasadtak és a magasban lógtak. Debrecenben is számos helyre riasztották a város tűzoltóit. A Sinay Miklós utcában, a Kartács utcában, a Kabar utcában és a Széchenyi utcában is lehasadt faágakat távolítottak el az egységek. A debreceni Dinamó utcában és a Sámsoni úton a lehasadó faágak kerítésre borultak, a Feketerét utcában pedig egy lakóház teraszára borult fát távolítottak el. Parkoló autókban tett kár több fa, emiatt riasztották csütörtökön a tűzoltókat a debreceni a Böszörményi útra és az Ibolya utcába is. A Nagyszentgyörgy utcában pedig egy garázsra borult fát távolítottak el a tűzoltók szintén magasból mentőn keresztül motoros láncfűrésszel. Este Egyeken, a Dankó Pista utcában hírközlő kábelre szakadt egy nagy faág. Az egyeki önkormányzati tűzoltók magassági ágvágó fűrésszel avatkoztak be.

Szabadtéri tűzhöz riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat Nádudvaron, a Hajdú utcában. Ötszáz négyzetméteren égett az avar, melyet a tűzoltók egy vízsugárral oltottak el.

Hajdúnánáson, a Jókai utcában egy busz és egy személygépkocsi ütközött össze. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók átvizsgálták, és áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg.