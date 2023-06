A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa a vádlottak által elkövetett csalás vétségét és a folytatólagosan elkövetett lopás vétségét, azok üzletszerűsége miatt csalás bűntettének és lopás bűntettének minősítette. A vagyonelkobzás összegét személyenként 130.000. forintban állapította meg. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet – közölte a Debreceni Ítélőtábla.

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a tényállást, helyesen következtetett a vádlottak bűnösségére. Az életveszélyt okozó testi sértés bűntette esetében a vádlottak a sértett egészségét veszélyeztették, ami kihatással volt a sértett életére.

A büntetések esetében ítélőtábla sem súlyosításra, sem enyhítésre nem látott indokot. Az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetések tettarányosak és elegendőek a büntetési célok eléréséhez. Az ítélet jogerős.

Hosszú a lista

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2023 februárjában N. F. I.r. vádlottat életveszélyt okozó testi sértés kísérletének bűntette, rablás bűntette, folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette, csalás vétsége, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. K. E. Dzs. II.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérletének bűntette, bűnsegédként elkövetett rablás bűntette, bűnsegédként folytatólagosan információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, közokirat-hamisítás bűntette és csalás vétsége miatt 4 év javítóintézeti nevelésre ítélte. A vádlottak vagyonára a törvényszék személyenként egyenlő mértékben 260.000 forint vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész I.r. vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

Dr. Háger Tamás vezette a tanácsot

Forrás: Napló-arhív

A vád

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak 2020 óta élettársi kapcsolatban élnek. A házukkal szemben lévő családi házban egyedül élő idős férfi bizalmába férkőztek, többször kértek tőle kisebb-nagyobb szívességet, napi szinten jártak át a nyugdíjashoz, bizalmas, jószomszédi viszonyt alakítottak ki vele. A sértett még kapukulcsot is adott I.r. vádlottnak. Egy alkalommal I.r. vádlott panaszkodott, hogy nincs pénzük és nincs mit enniük.

A sértett megsajnálta a vádlottakat és előttük, a készpénzt is tartalmazó tárcájából kivette a bankkártyáját, majd átadta I.r. vádlottnak, hogy a közeli helyi kisboltban maguknak élelmiszert vásároljanak. A PIN kódot szándékosan nem közölte a sértett a vádlottal.

2020 januárjában a vádlottak többször vásároltak maguknak a bankkártyával, azonban 5000 forint érték felett már nem tudták használni. Ezért elhatározták, hogy a férfit leitatják és ittas állapotát kihasználva megszerzik a bankkártya kódját.

Annak érdekében, hogy minél hamarabb célt érjenek, észrevétlenül 6-7 szem nyugtatót kevertek a sértett által elfogyasztott 2 liter borhoz. A nyugtató ilyen módon való túladagolás következtében reális lehetősége állt fenn az életveszélyes állapot, súlyos egészségromlás kialakulásának, ezzel a vádlottak tisztában voltak, azonban könnyelműen bíztak annak elmaradásában.

A sértett az ital és a gyógyszer hatására mentálisan zavart, passzív akarati állapotba került. Ezt kihasználva I.r. vádlott kérdésére megadta a bankkártyához tartozó PIN kódot. Ezt követően I.r. vádlott elvette a sértett hitelkártyáját és személyazonosító igazolványát is majd magára hagyták a férfit, aki még a rákövetkező napokban is produkálta a toxikus állapot tipikus tüneteit. A vádlottak több alkalommal vásároltak egy bevásárlóközpontban, illetve vásároltak egy mobiltelefont is, amit aztán el is adtak. I.r. vádlott 4 nap múlva visszavitte a bankkártyát és az igazolványt a sértettnek, visszarakta annak tárcájába, azonban az ott talált készpénzt elvette. Sőt, rövid időn belül több háztartási kisgépet és szerszámot is ellopott a sértettől.

Haon