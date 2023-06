A bűncselekmények minősítésének esetleges megváltoztatásáról kell döntenie a másodfokú bíróságnak abban az ügyben, melyben elhangzottak a perbeszédek és az utolsó szó jogán is meghallgatták a vádlottakat kedden a Debreceni Ítélőtáblán. A férfit a tököli börtönből, a nőt javítóintézetből hozták a tárgyalásra.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak élettársi kapcsolatban éltek. A velük szemben lévő családi házban egyedül lakó, idős férfi bizalmába férkőztek, többször kértek tőle kisebb-nagyobb szívességet, napi szinten jártak át a nyugdíjashoz, jószomszédi viszonyt alakítottak ki vele. Egy alkalommal az elsőrendű vádlott, N. F. panaszkodott, hogy nincs pénzük és nincs mit enniük, a sértett pedig átadta neki a bankkártyáját, hogy a közeli helyi kisboltban maguknak élelmiszert vásároljanak. A PIN-kódot szándékosan nem közölte.

A vád

2020 januárjában a vádlottak többször vásároltak maguknak a bankkártyával, de csak ötezer forintos értékig tudták használni, ezért elhatározták, hogy a férfit leitatják és megszerzik a bankkártya kódját. Hogy gyorsabban célt érjenek, észrevétlenül 6-7-szem nyugtatót kevertek a sértett által elfogyasztott 2 liter borhoz. A nyugtató ilyen módon való túladagolása következtében reális lehetősége állt fenn az életveszélyes állapot, súlyos egészségromlás kialakulásának, ezzel a vádlottak tisztában voltak, azonban könnyelműen bíztak annak elmaradásában.

A sértett mentálisan zavart, passzív akarati állapotba került, ezt kihasználva N. F. kérdésére megadta a PIN kódot. Ezt követően az elsőrendű vádlott elvette a sértett hitelkártyáját és személyazonosító igazolványát is, majd magára hagyták a férfit, aki még a rákövetkező napokban is produkálta a toxikus állapot tipikus tüneteit. A vádlottak több alkalommal vásároltak egy bevásárlóközpontban, illetve vettek egy mobiltelefont is, amit eladtak. N. F. 4 nap múlva visszavitte a bankkártyát és az igazolványt a sértettnek, visszarakta a tárcájába, de onnan a készpénzt elvette, illetve rövid időn belül több háztartási kisgépet és szerszámot is ellopott a sértettől.

Üzletszerűen

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2023 februárjában N. F. elsőrendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés kísérlete, rablás; folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás; közokirat-hamisítás bűntette, valamint csalás és folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre ítélte. K. E. másodrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete; bűnsegédként elkövetett rablás; bűnsegédként folytatólagosan információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás; közokirat-hamisítás bűntette, valamint csalás vétsége miatt 4 év javítóintézeti nevelésre ítélte. A vádlottak vagyonára a törvényszék személyenként egyenlő mértékben 260 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész az elsőrendű vádlott terhére súlyosításért, a vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek.

Kedden perbeszédében Csehné dr. Nagy Piroska ügyész kérte a Debreceni Ítélőtábla bíróságát, hogy a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében állapítsa meg az üzletszerű elkövetést, amit szerinte alátámaszt, hogy azt a vádlottak rövid időközönként, többször is, haszonszerzésre irányulóan tették, továbbá bűnöző életmódra voltak berendezkedve, főleg a férfi.

Elmondta, N. F.-et már többször elítélték, egyre súlyosabb bűncselekményekért, de K. E. ellen is több eljárás folyik, illetve egy másik perben jogerős ítélettel 4 év javítóintézeti nevelést szabtak ki rá. – A másodrendű vádlott amellett, hogy zaklatott családi háttérrel rendelkezik, sodorható személyiség, élettársa hatása alá kerülve követte el a bűncselekményeket, de nem ellenkezett, egyetértett azzal amit N. F. csinált, együtt mentek a sértetthez megszerezni a PIN-kódot, együtt költötték el a pénzt; a büntetőjogi felelőssége jogosan lett megállapítva – mutatott rá az ügyész.

Idősek ellen

Kérte, az enyhítő körülmények sorából mellőzze a másodfokú bíróság azt, hogy N. F. enyhe fokú értelmi fogyatékosságban és kevert személyiségzavarban szenved, mert az orvosszakértő szerint ezek nem korlátozták a beszámítási képességét. Továbbá, szintén nem tartotta indokoltnak K. E. életkorának enyhítőként értékelését sem, hiszen, mint mondta, nála egyébként is a fiatalkorúakra vonatkozó szempontokat kell érvényesíteni, a törvény már ezzel figyelembe veszi az ő korát, tehát az külön nem enyhítő körülmény.

A jelen bűncselekményeket az idősebb korú és alkoholizáló életmódot folytató sértett esetében, a helyzetét kihasználva követték el. Ő jóindulatúan segíteni próbált nekik, pénzt, élelmet adott, ennek ellenére a bizalmával, segítőkészségével súlyosan és többször visszaélve követték el a vádlottak a bűncselekményeket. Ez is nyomatékosabb megítélést igényel, annál is inkább, mert a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területéről érkező ügyekből az látszik, hogy a vidéki településeken élő, védtelenebb, kiszolgáltatottabb idős személyek ily módon történő kihasználása, pénzük, vagyontárgyuk megszerzése, átverésük egyre gyakoribbá válik.

– Az idősebb társadalmi réteg védelme érdekében is szükséges jelezni a potenciális elkövetők felé, hogy a bíróság szigorúan kezeli az ilyen bűncselekmények megítélését – fejtette ki az ügyész.

Enyhítést kért

Az elsőrendű vádlott védője, dr. Kapin Krisztina rámutatott: a PIN-kód állítólagos megszerzésének napján a sértett ugyanúgy leittasodott, mint máskor; saját elmondása alapján rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott; ellentmondásos, hogy a vádlottak le akarták volna őt itatni. Nem ismert, hogy aznap mennyi és milyen alkoholt fogyasztott, nem nyert bizonyítást, hogy a gyógyszerből mennyi került az italába.

Megjegyezte, a vádlottak értelmi szintje olyan alacsony, hogy fogalmuk sem lehetett a gyógyszerek és az alkohol együttes hatásáról. Valószerűtlennek tartja, hogy valaki öntudatlanná akar tenni valakit azzal a szándékkal, hogy előtte kiszed belőle egy információt; az öntudatlanság kiszámíthatatlanul követezik be, nem várható, hogy előtte elmond a sértett valamit.

Az ügyvéd szerint a sértett nem tudta, hány gyógyszer hiányzik a csomagból (amit az italába tettek volna), maga adhatta meg a PIN-kódot ittas állapotban, majd ezt elfelejtette; továbbá a védő vitatta, hogy a sértett 4 napig toxikus állapotban lett volna úgy, hogy nem látja el orvos. Azt is mondta, nem vizsgálták megfelelően védence beszámíthatóságát. Azt kérte, a bíróság két vádpontban megalapozatlanság miatt mentse fel az elsőrendű vádlottat, a többinél eltérő minősítéssel enyhítse a büntetést.

Az utolsó szó jogán

A másodrendű vádlott védője, dr. Huszti Evelin emlékeztetett a vádlottak azon vallomására, mely szerint egy – általuk megnevezett – harmadik személy tehetett gyógyszert a sértett italába, és K.E. vallomására, miszerint nem tudta, hogyan jutott hozzá N. F. a PIN-kódhoz. Mint mondta az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy N. F. azt vallotta, az ő célja a sértett lerészegítése volt, és nem a begyógyszerezése. K. E. azt is mondta, látta, hogy az elsőrendű vádlott valamilyen gyógyszert tesz a sértett italába, de nem tudta, mi az és azt sem, hogy annak milyen hatása lehet; így azzal sem volt tisztában, hogy akár életveszélyes állapot következhet be.

A bíróság nem vette figyelembe enyhítő körülményként, hogy K. E. – az igazságügyi szakértő véleménye szerint – könnyen sodorható, míg az elsőrendű vádlott irányító, másokat uraló személyiség, és K. E. az ő befolyása alatt cselekedett. Az ügyvéd kérte elsődlegesen védence felmentését, illetve büntetése mértékének enyhítését.

Az utolsó szó jogán N.F. tagadta a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetését. Emlékeztetett rá, a sértett saját vallomása szerint is sokat ivott, gyakran volt bódult állapotban, akár napokig is; nem tudta, ilyenkor kik jártak a házában. Kérte a bírót, „vegye figyelembe az igazságot!” K.E. az utolsó szó jogán annyit mondott: megbánta, amit tett.

Ítélethirdetés június 20-án lesz.

SzT