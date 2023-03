Nagy népszerűségnek örvendett hazánkban is a La Casa De Papel, avagy A nagy pénzrablás című sorozat, amely különböző személyiségekből álló, a „Professzor” által verbuvált csapat két nagy rablását mutatta be. A sorozat által elmesélt történet és annak főszereplői hamar belopták magukat a nézők szívébe. Pedig ha csak az alapkoncepciót nézzük, és csupán a tényekre hagyatkozunk, bizony ők bűncselekményeket követtek el. Akárcsak az a három álarcos, fegyveres férfi, akik húsz éve egy hétfői napon a hajdúszoboszlói Délibáb Hotelbe mentek be és ürítették ki a vendégek a szálloda értékmegőrzőjét.

– Fél négy körül három fekete ruhás férfi - kettőnél volt fegyver - lépett a hotel előterébe, és a recepciós fiatalembertől a trezorban található értékek átadását követelték

– közölte a Napló munkatársával Gyulai József főhadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság akkori szóvivője. A 2003. március 4-én megjelent újság beszámolója szerint az alkalmazott nem tanúsított ellenállást, így a rablók feltörték a recepció mögötti fülkében lévő, a szálloda vendégeinek értékeit tartalmazó értékmegőrzőt. Eközben zavarta meg őket a fegyvertelen biztonsági ember, erre se szó, se beszéd, egyszer rálőttek egy flóbertpisztollyal. Az őrt a combján érte a lövés, könnyű sérülést szenvedett. A rablók ezután körülbelül tízmillió forint értékű zsákmánnyal távoztak a helyszínről.

A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg az elkövetők felkutatását. A március 8-i lapszám arról számolt be, hogy feltehetően egy sötét autóval menekültek el a rablók, a rendőrség pedig 100 ezer forintot ajánlott fel a nyomravezetőnek.

Színjáték volt az egész

– Mégsem fegyveres rablás történt idén március 3-án hajnalban a helyi Délibáb Hotelben, hanem a portás és a biztonsági őr rendezett színjátékot egy harmadik ember bevonásával - írta meg a Napló május 31-én. Bűncselekmény azonban így is történt: a rabolt mintegy 14 millió forintot (később pontosabban meghatározták az okozott kárt) a három huszonéves fiatalember, akik beismerő vallomást tettek a rendőrségen, elsikkasztotta, illetve ellopta. BS