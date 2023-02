Nagyon szeretem Hajdúszoboszlót, az itt élő embereket. Én eleve azért választottam ezt a hivatást, mert azt akartam, hogy a családom és a helybéliek biztonságáért dolgozhassak. Mindent meg akartam tenni azért, hogy ők békében, nyugalomban éljenek itt.

Ezt a 2007-ben, húszévesen felszerelő Nagy Ádám helyi zászlós mondta a Zsaru Magazinnak arról, pontosan miért is lett belőle rendőr. A lap végigvette a pályája fontosabb sarokpontjait, sok-sok izgalmas sztorival, így például az is szóba került, hogy Nagynak többször is volt osztálytársai ellen kellett intézkednie.

– Amikor elindultunk, még nem tudtam, ki ellen kell eljárnunk – mondta a lapnak arról az esetről, amikor járőrként egy utcai verekedéshez riasztották a kollégájával együtt. – Arra értünk ki, hogy egy ember már a földre került, akit eközben egy férfi rugdosott. Szinte azonnal láttam, hogy egy volt osztálytársam az. Szóltam neki, hogy fejezze be, amit csinál, de ez semmit nem ért. Akkor már annyira elszabadultak az indulatok, hogy úgy kellett őt leszedni a megtámadott emberről. Nem véletlen, hogy végül súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás. Persze haragudott rám, de ez nem befolyásolt engem semmiben – tette hozzá Nagy Ádám, aki egy másik osztálytársának például ittas vezetésért vette el a jogosítványát.

A zászlós egyebek mellett azt is felidézte, amikor egy ámokfutó terepjáróst üldöztek nagy sebességgel a vármegyében. Mint arra a lap emlékeztet, a szoboszlói Cs. Norbert lopott terepjáróval, 150-nel menekült a rendőrök elől még 2016 nyarán. Az elképesztő üldözés képsorai akkor bejárták a hazai sajtót.

Úgy 5-8 kilométert hajthattunk utána, és a hozzánk csatlakozó kollégákkal hangszórón megállásra szólítottuk fel, hiába. Aztán fékezett, lekanyarodott egy földútra, mi meg utána

– nyilatkozta a zászlós. Az egyik kolléga közben csőre töltötte a szolgálati fegyverét, és célzott lövést adott le a kocsi jobb első kerekére. Ezek után fogták el a férfit, aki menekülés közben el akart ütni egy járőrt. Nem sokkal később egy árokban állt meg az autóval. Gyalog menekült volna, de a rendőröknek sikerült megbilincselniük. Az elvégzett drogteszt pozitív értéket mutatott, a terepjáróban is találtak kábítószert. Később hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt indítottak eljárást a férfi ellen.

De Nagy felidézett egy szívmelengető esetet is:

kollégájával hat évvel ezelőtt egy várandós nőt szállító autónak adtak rendőri felvezetést, hogy a család időben bejusson a kórházba. A kisfiúval és családjával azóta is tartják a kapcsolatot, ajándékokat vittek neki, és még az óvodai ballagásán is ott voltak.

