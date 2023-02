Ahogy arról portálunkon már többször is olvashattak, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke, Lukács Péter és King, a belga juhász kutya is elutazott Törökországba, hogy az egyik magyar mentőcsapat tagjaiként vegyenek részt a mentési munkálatokban. A csapatnak egy négy hónapos kisbabát is sikerült élve kiszabadítaniuk a romok alól a pusztító földrengés helyszínén, az egyesület Facebook-oldalának köszönhetően pedig most azt is megnézhetjük, milyen, amikor Lukács (a háttérben, pirosban) és King élesben kutat a törmelékek között.

Ide kapcsolódik, hogy a Hunor mentőcsapat hétfőn kora hajnalban hazaérkezett Törökországból, az egység 17 túlélőt - köztük három gyermeket - mentett ki és 29 holttestet emelt ki a romok alól a földrengés sújtotta országban.