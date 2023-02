Hat év fegyházbüntetést kapott az a férfi, aki puszta kézzel tépte ki a volt barátnője szemeit tavaly februárban Kemecsén, számolt be az ítéletről a szerdai Tények. Mint az a hírműsorban is elhangzott, a férfit azonban most nem ezért, hanem a korábbi ügyei miatt ítélték el, évekkel ezelőtt ugyanis megverte a nőt, és barátaival együtt elrabolta.

A megvakított áldozat is beszélt a hírműsornak: kevesli az ítéletet, szerinte a férfinak legalább tíz évet kellett volna kapnia.

Ahogy arról korábban már írtunk, a férfi élettársi kapcsolatban élt Hencidán, a helyiek szerint a megtámadott kemecsei áldozattal csupán alkalmi volt a viszonya. A hajdú-bihari településen, szekrény mögé bújva találták meg őt a rendőrök a brutális támadás után néhány nappal.