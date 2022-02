A híradásokba azonban nem a kistelepülésekre jellemző komótos fejlesztések okán, hanem egy brutális bűncselekmény miatt került a napokban. Hencidán különösebben nem kellett indokolni, hogy mi járatban vagyunk, a helyi vegyesbolt előtt időző, kétdekás rakétákat fogyasztó helyi orákulumok mindegyike hallott a véres kemecsei támadásról. A településen csak Buci Balázsként ismert Gy. Attilát előző nap fogták el a rendőrök az egyik hencidai háznál, miután nemzetközi elfogatóparancs volt ellene érvényben, amiért megverte korábbi barátnőjét, majd puszta kézzel kinyomta a nő szemét.

Nem volt vele amúgy különösebb baj, csendes volt, nem balhézott, de a narkó azért befigyelt nála

– jegyezte meg az egyik helybéli, akire rákontrázott egy másik:

A nőkkel azért tudott ám szadista lenni!

A településen megtudtuk: a támadónak volt már ügye korábban a kemecsei áldozattal, egy alkalommal megverte, majd foglyul ejtette, de a nőnek sikerült megszöknie tőle. Ezért a férfit a helyiek szerint le is csukták, a szabadulása után a korábbinál is tisztelettudóbb volt. - Megtanulta a kérem és a köszönöm kifejezéseket a börtönben, így ide betérve is mindig illemtudó volt – jegyezte meg a vegyesbolt eladója. Kiderült azonban, hogy miután híre ment a támadásnak, a helyiek az elfogásáig kettőre zárták a kiskaput, mivel attól tartottak, hogy a menekülő végül a településen felbukkan. Nem is lehetett volna nagyobb igazuk, hiszen a férfira a sógornője házában találtak rá csütörtökön. Akit megzavart a sógornő kifejezés, tisztázzuk:

Buci Balázs élettársi kapcsolatban élt Hencidán, két nőtől két gyermeke született, a helyiek szerint a megtámadott kemecsei áldozattal csupán alkalmi volt a viszonya.

Szémán László, a település polgármestere sem lepődött meg az érkezésünk apropóján, elmondta: mélységesen felháborítja az eset, továbbá az, hogy a településre egy bűneset miatt figyel most a közvélemény. Időközben befut a tipp, ha elég bátrak vagyunk, a közelben található az ingatlan, ahol a helyiek szerint „buli” volt előző nap. Az utca elején leparkolva népes kompánia szaladt össze, a fenyegetőzést nyomatékosítva említésre került a kiélezett vasvilla és a kasza. Annak ellenére, hogy akadt, aki a kutyáját akarta ránk uszítani, végül enyhült a kezdeti „bizalmatlanság”. Előkerült a sógornő is, aki azt is megmutatta, hova bújt el a sógora.

A rokonságtól megtudtuk, az elkövető habár valószínűleg be volt „kristályozva”, mégsem azért ment Kemecsére, hogy bántsa a lányt, hiszen borjúhúst és nyolcvanezer forintot is vitt magával, amit állításuk szerint az áldozat kért.

Nyolcvanezerbe került a szeme!

- jegyezte meg az egyik utcabeli, aki szerint a nő rendszeresen kihasználta a férfit, visszaélve annak jóságával. Kiderült az is a beszámolókból, hogy Buci Balázs nem rejtőzködött, tisztálkodni érkezett a házhoz, mert fel akarta adni magát, de a rendőrök rátörtek. - Én beszéltem is Attilával, nem tudta mit csinál, be volt állva, de könnyes volt a szeme, biztosan megbánta! - mondta el az egyik helybéli. Az elkövetés indokáról csak találgatásokat hallottunk, akadt, aki szerint az áldozat az együttlétért kérte a nyolcvanezer forintot, ami feldühítette a támadót; de volt, aki szerint a bosszú vezérelte, amiért korábban már börtönben ült a nő miatt.

Kiderült, a kiélezett szerszámok alapvetően nem nekünk szóltak. - A kemecseiek már üzengetnek, hogy bosszút állnak a hencidai Rambón és a családján, de ide jöhetnek, fel vagyunk készülve! - festette le a közhangulatot az egyik rokon. A beszélgetés során egymás után két felajánlást is kaptunk, az egyik izgága mindenáron bokszolni akart, míg némi kristályfogyasztást is kilátásba helyezett egy másik. A invitálásnak és a beszélgetésnek az utcába begördülő járőrautó vetett véget.

