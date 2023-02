A Berettyóújfalui Járásbíróság február 16-án hirdetett ítéletet annak a két vádlottnak az ügyében, akik nem létező, olcsón kínált műszaki eszközöket árultak az interneten eladásra, így a gyanútlan sértettektől pénzt csaltak ki – tudatta pénteki közlésében a törvényszék.

A bíróság az elsőrendű vádlottat 21 rendbeli csalás bűntettében, 55 rendbeli csalás vétségében és 1 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében, míg a másodrendű vádlottat 11 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében, 30 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás vétségében mondta ki bűnösnek.

Ezért a 22 éves férfit halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását – a törvényi maximumban meghatározva – 5 évi próbaidőre felfüggesztette, valamint a vádlott mellé a bíró pártfogó felügyeletet is elrendelt.

A járásbíróság a másodrendű vádlottat 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság az elsőrendű vádlott esetében 168 ezer 500 forint, míg a másodrendű vádlott esetében 108 ezer 500 forint vagyonelkobzást is elrendelt. A bíróság a férfit 54, míg társát 34 sértett kárának megtérítésére kötelezte. Az eljárás során az elsőrendű vádlott 13 sértett esetében a kárt teljes mértékben megtérítette, míg 3 sértett esetében csak részben.

Az ítélet szerint a most 22 éves férfi, az ügy elsőrendű vádlottja még 2019 júniusában ismerkedett meg a szintén 22 éves nővel, aki a másodrendű vádlott. Baráti viszonyban voltak, napi szinten tartották egymással a kapcsolatot. A férfi 2019. december 16-tól 2020. augusztus 10-ig terjedő időszakban különböző internetes apróhirdetési oldalakon, különböző felhasználói nevekkel kínált eladásra használt laptopokat, processzorokat, videókártyákat, mobiltelefonokat, virtuális szemüvegeket és más egyéb számítástechnikai eszközöket, amelyekkel nem is rendelkezett.

A férfi annak érdekében, hogy felkeltse az árui iránti érdeklődést, a hirdetésekben kedvező, a valós piaci árnál jóval olcsóbban kínálta a „termékeit”.

A vádlott egyes esetekben még azt is állította, hogy garancia van a terméken, több alkalommal a hirdetések szövegéhez az internetről letöltött képet is mellékelt, másik, már nem élő hirdetésekből. Hozzátette, hogy a termékek tartozékait, a dobozát és a papírjait is tudja küldeni a vásárló részre, így még hitelesebbnek tűnt. Az ajánlatot elfogadó személyek az internetes oldalon vagy telefonon vették fel a kapcsolatot az elsőrendű vádlottal, aki azt kérte, a termék vételárát, több esetben a postaköltséget is utalják át az általa megadott bankszámlaszámra, majd ezt követően rövid időn belül küldi a vevő által kifizetett terméket, ami azonban nem történt meg.

A lány tudott arról, hogy barátja az interneten elkövetett csalásokból szerez pénzt és tartja el magát, volt olyan, hogy a sértettek az ő bankszámlájára utalták az áru előlegét vagy a teljes vételárat, de úgy a csalások lebonyolításához kölcsönadta a mobiltelefonját.

Amikor a személyes átvételt ellenezte a férfi, és arra hivatkozott, hogy dolgozik, nem ér rá. Volt olyan eset is, amikor a sértett megállapodott a vádlottal a személyes átvételben és a vételár kifizetésében, majd a megbeszélt helyen és időben a vádlott nem jelent meg, később elérhetetlenné is vált. Olyan is előfordult, hogy a vádlott a személyes átvétel lehetőségét a COVID-19 járványhelyzetre hivatkozva utasította el. A férfi többször azzal próbálta fenntartani a bizalmat a pénzt már átutaló sértettekben, hogy üzeneteket küldött a csomag feladásával kapcsolatban, hitegette őket, húzta az időt és különböző kifogásokat keresett, hogy miért nem tudta még küldeni a kifizetett árut a megrendelőnek. Az elsőrendű vádlott legtöbbször vigyázott, hogy a hirdetési oldalakon a szokásos módon ne lehessen őt azonosítani, kevés adatot adott meg magáról, de volt olyan is, hogy a bizalom megnyerése érdekében a személyi igazolványáról képet küldött a tőle vásárló személynek.

A két vádlott az ország különböző részein – köztük például Debrecen, Pécs, Szombathely, Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Mezőpeterd, Karcag, Szeged, Eger – lakó, összesen 76 személyt ejtettek tévedésbe jogtalan haszonszerzési céllal.

Kovácsné Pajer Zsuzsanna bíró az ítélet indokolása során az elsőrendű vádlott esetében súlyosító körülményként vette figyelembe a cselekmények többszörös halmazatát, a cselekmények egy részénél a férfi büntetőeljárás hatálya alatt állt és a kitartó szándékot. Ugyanakkor enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi az eljárás során mindvégig tényfeltáró, beismerő vallomást tett, ő maga jelölt meg a nyomozás során további sértetteket és az általa okozott kár megtérítését elkezdte, valamint az időmúlást. A másodrendű vádlott esetében enyhítő körülmény a bűnsegédi minőség, a beismerő vallomást és az, hogy részbeni kármegtérülés történt.